100%勝率韓國隊KZ不敵港CW戰隊　教練Lay：中國電競會趕超韓國

▲KZ參加2018王者榮耀冬季冠軍盃，不敵來自香港的CW戰隊，慘遭淘汰。（圖／翻攝王者榮耀冬季冠軍盃官網）

記者丘秝榕／綜合報導

在過去10多年來，韓國電競產業發展一直被視為指標，但韓國電競隊伍KZ（King-Zone DragonX）教練李定勳（Lay）接受《澎湃新聞》專訪時指出，韓國企業與過去不同，「不願意投入太多資金」，且「韓國人們對電競還是有偏見」；隨著《王者榮耀國際版》（台譯：傳說對決）等中國主推的遊戲愈發火熱，「按照這樣的趨勢，中國會在不久後趕超韓國」。

▲韓國電競隊伍King-Zone DragonX。（圖／翻攝自Twitter／KING-ZONE DragonX）

King-Zone DragonX原名Longzhu Gaming（LZ），在2018年KRKPL（王者榮耀韓國職業聯賽）未嚐一敗（16場全勝、36局100%勝率）獲得總冠軍，是韓國頗具代表性的戰隊；但在1月6日「王者榮耀冬季冠軍盃」A組比賽中，卻不敵來自香港的CW戰隊，慘遭淘汰。

李定勳表示，「我們接觸這個電競項目（王者榮耀與傳說對決）的時間還是太短了，經驗不足，各個英雄的操作還有待提高」，針對隊伍落敗的結果並不意外，「對於電競而言，接觸一款遊戲的時間很關鍵，隨著交流的加深，我們在以後的洲際賽事中會真正向中國戰隊發起挑戰」。

綜觀韓國市場，李定勳認為，整體上韓國電競正在退步，尤其在中國IG戰隊在韓國贏得S8的盛況下，整個韓國電競圈和俱樂部獲得的支持在日漸衰退。

▲電競產業發展近年備受重視。（圖／CFP）

李定勳說，「和過去不同，企業已不願意投入太多資金，這直接影響到這個行業是否能夠吸引新鮮的血液（新選手），現在對於韓國的年輕人來說，從事這個行業不一定是好事」，且「韓國人的思維還是比較保守的」，「更重要的是，韓國的人口和市場和中國沒法比，容納不了太多的平台和粉絲」。從教練的言論中，體現出韓國「沒有觀眾，就沒有市場」的現況。

跟據報導，韓國文化體育觀光部和韓國內容振興院共同發布的《2017年電子競技現狀報告書》中指出，韓國電競產業約為5億人民幣；但中國電競產業規模正呈現爆發式增長，據艾瑞諮詢統計，目前已突破50億人民幣，2021年預計達到250億人民幣，這種巨大差異的影響已開始在產業中發酵。

▲2018年11月3日，韓國仁川， 2018英雄聯盟全球總決賽，中國賽區的IG戰隊獲得世界冠軍。（圖／CFP）

在2017年底，韓國的一份調查中顯示，有76.5%的電競選手願意往海外發展，在目的地的選擇中，中國超越歐洲緊咬北美排名第二。現在隨著《王者榮耀》、《傳說對決》（王者榮耀國際版）等中國主推的遊戲熱門度提升，比例只會更高。

「除了必要的資金，配套的資源，形成的人氣也很關鍵」，李定勳說，韓國和中國電競最大的差異，「在於大眾並不是那麼認可」，「在韓國，人們對電競還是有偏見，我個人的感覺，中國情況要好得多」，韓國電競發展多年，「但關注電競的人依然聚集在低齡段，從來沒有改變過，年長一些的人不愛也不願意去關注電競，中國電競粉絲的年齡跨度要大一些」。

▲電競賽事畫面。（圖／達志影像／美聯社）

曾經，韓國電競明星被作為全民偶像，但李定勳認為，電競明星在韓國國內，是否能達到像體育明星般「家喻戶曉」，「那是不可能的，或者說極少，也只有Faker那樣的一兩個」。

面對中國電競市場潛力，李定勳表示，「很高興看到中國能在電競領域發力，也給我們提供了更多的賽事。按照這樣的趨勢，中國會在不久赶超韓國」。