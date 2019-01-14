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陸開放「中小學教師資格」　教授：改掉台灣腔才是最大的挑戰

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▲▼中小學教師上課。（圖／CFP）

▲中小學教師上課。（示意圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸教育部網站日前公布，開放港澳台居民自願性申請中小學教師資格證。泉州師範學院文學、傳播學院新聞傳播學系副教授吳孟軒表示，目前最大問題可能不是政治正確，因為中小學還不太會接觸到政治議題，而是台灣教師要講好以北京口音為基礎的「標準普通話」才是最大挑戰。

按照大陸教育部網站10日公告，港澳台居民只要「遵守《中華人民共和國憲法》和法律，擁護中國共產黨領導，堅持社會主義辦學方向，貫徹黨的教育方針」，就能申請中小學教師資格證；此外，還應達到國家語言文字工作委員會頒布的相應普通話水平等級標準。

據中央社報導，吳孟軒指出，普通話考試是取得大陸中小學教師資格的條件，而「標準普通話」是以北京口音為基準，就連福建當地或其他省市的教師可能都要考數次才能通過。他進一步提到，福建人講的普通話被稱為「閩普」，和標準普通話存在落差，例如「打擊」要念「打ㄐㄧ」，「認識」要念「認ㄕˊ」，「關門」要念「關門兒」。

另外，長期關注「台灣腔議題」的紐約市立大學助理教授彭駿逸表示，台灣腔和標準普通話的差別主要呈現在「語彙、發音、語法」3個方面。「以語彙來說，列印應該要講『打印』、傳簡訊必須念成『發短信』等」。

▲▼教師上課的示意圖 。（圖／CFP）

發音方面，他指出，台灣腔沒有「兒化音」，像是標準普通話會說聊天兒；還有台灣人幾乎不發輕聲，例如標準普通話會說「學ㄕㄥ˙」，台灣人則念「學ㄕㄥ」等。

至於語法方面，彭駿逸說，以「給」這個介係詞來說，台灣或大陸南方會講說「我打電話給你」，但標準普通話要講「我給你打電話」；此外，台灣人喜歡用「有」去標記動作的完成，例如「我有吃過飯了」，但標準普通話不會出現「有」。

彭駿逸認為，「如果應試者本身就是語言文學相關學識背景出身的，將台灣腔轉換成標準普通話，認真練習一下應該不會太難；但對於非相關科系的考生來說，可能需要花一段時間琢磨才能轉換過來。」

ET快訊
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關鍵字：港澳台居民,台師,台灣腔,標準普通話,吳孟軒,彭駿逸

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