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影／香港小巴城門隧道外失控「撞石墩右翻」　駕駛爆頭身亡16人傷

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記者朱世凱／綜合報導

香港一輛來往石籬邨與沙田圍的403線綠色小巴士，早上8點半左右在出城門隧道後突然失控撞向一旁石墩，導致車體右翻，車上67歲司機及16名（18至58歲）乘客都趕緊送往醫院搶救，其中2名乘客傷勢嚴重，直至早上10點左右，司機因為傷重宣告不治。

▼香港小巴翻覆。（圖／翻攝自微博）

▲▼香港小巴翻覆。（圖／翻攝自微博）

綜合港媒報導，從現場畫面可以看見，小巴的車頭已經嚴重變形，車尾玻璃也全部碎裂，司機還被重壓在車體之下，部分乘客則在逃出後坐在路邊進行簡易包紮，消防人員及10輛救護車到場，將傷者分別送往瑪嘉烈醫院及威爾斯親王醫院救治。

▼受傷乘客坐在路旁等待救援。（圖／翻攝自微博）

▲▼香港小巴翻覆。（圖／翻攝自微博）

現場兩線一度全封，直到早上大約9時45分許，快線才重新開放消化車潮，不過以下路段仍然封閉，分別是城門隧道公路往沙田方向近美松苑的慢線，以及城門隧道公路往荃灣方向近美松苑的快線。

警方表示，將會針對司機的精神狀況、車子速度及零件方面做調查；據悉，司機駕駛小巴經驗約2年，現場並未發現煞車痕跡，員警將持續向乘客來釐清當時情況，目前司機家屬也已經抵達醫院了解情況。

▼司機傷勢嚴重。（圖／翻攝自微博）

▲▼香港小巴翻覆。（圖／翻攝自微博）

▲受傷乘客描述翻覆意外。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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關鍵字：香港,小巴,小巴士,403,城門隧道,失控,翻覆,司機,搶救,石墩

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