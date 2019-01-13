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陸經濟疲軟使iPhone失寵　高盛：星巴克將是下個遭殃巨頭

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▲▼高盛下砍星巴克股票評級和目標價。（圖／達志影像／美聯社）

▲高盛下砍星巴克股票評級和目標價。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

蘋果公司在本月稍早時警告，因為中國經濟疲軟使得iPhone銷售不足，連帶導致股價大跌。投資銀行高盛（Goldman Sachs）分析，星巴克（Starbucks）將成為下一個遭殃的美國巨頭，因此下砍星巴克股票評級和目標價，從「買進」降至「中立」，股價則由75美元下調到68美元。

據美國財經媒體CNBC報導，高盛分析師霍爾特霍斯（Karen Holthouse）在報告中指出，蘋果公司最近的聲明提到了貿易方面的擔憂和宏觀因素，麥當勞在11月底的一次活動中也承認，公司在中國的增長趨勢正在走軟；此外，高盛的宏觀團隊還預判，中國GDP受到消費的影響將繼續放緩

高盛11日將星巴克目標價從75美元下調至68美元後，星巴克股價在11日盤前交易中下跌超過2.8%，至每股62.38美元。高盛也指出，在2014年底將星巴克納進「買進」名單以來，星巴克的報酬率已經變為美股標普500指數的2倍，因此現在是獲利了結的好時機。星巴克預計24日發布財報。

▼高盛也對百勝餐飲集團開刀。圖為必勝客。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼高盛也對百勝餐飲集團開刀。（圖／達志影像／美聯社）

星巴克目前在大陸擁有3600家門市，並力拼在未來4年內可將店家數擴增1倍；不過有消息指出，北京當局計畫在3月的政府會議上，將2019年GDP增長目標由6.5％下調至6至6.5％，低於去年的「約6.5%」，原因包含大陸需求疲弱和中美貿易戰疑慮尚未完全消除等，政府很可能會提出更多貨幣政策來推動經濟成長。

高盛除了下調星巴克的目標價，也下調了另一家巨頭－百勝餐飲集團（Yum Brands）的股票評級，將它等級調為「賣出」，理由是其估值以及對必勝客和塔可鐘（Taco Bell）在美國銷售勢頭的擔憂。高盛將百勝餐飲的目標價從83美元下調至76美元；消息傳出後，百盛11日盤前交易下跌2.2%，至89.75美元。

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