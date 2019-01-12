蘋果2019年再推3款新iPhone　外媒爆高階款搭「3鏡頭」考驗果粉

▲外媒爆料，蘋果今年將推出3款新iPhone，其中高階機種將搭載3鏡頭。（示意圖／CFP）

科技中心／綜合報導

距離蘋果（Apple）2019年秋季新品發表還有一段時間，不少果粉想見新機的真面目，如今有外媒爆料，蘋果有意今年推出3款新iPhone，其中高階OLED版新機，後置相機將搭載「3鏡頭」，而平價版則沿用LCD面板，並採用雙鏡頭相機，有待秋季發表會時見真章。

《華爾街日報》引述知情人士說法指出，蘋果有意在今年秋季發表會上亮相3款新機，iPhone XS及iPhone XS Max更新版預計搭載有機發光二極體（OLED）螢幕，其中大螢幕的iPhone XS Max有望升級成3鏡頭相機，至於iPhone XR更新版仍會繼續沿用LCD螢幕，可能也會採取雙鏡頭。

不過知情人士也透露，價格相對比較親民的iPhone XR，雖然在市場上反應冷淡，不過今年預估仍有1款新機將保留LCD面板，主要是考量該機種規劃具有一定的程度，想要更改生產計劃恐有難度，因此蘋果最快明（2020）年發表的新iPhone全面捨棄LCD螢幕，改採成本較高的OLED螢幕。

▲蘋果每年發表新iPhone，總會吸引大批果粉前來朝聖。（示意圖／記者李毓康攝）

市場傳出蘋果有意在今年全面刪除3D Touch的功能，想藉此降低生產成本，先前就曾提到3D Touch的零組件大約10美元，不過也有另名消息人士表示，壓力觸控感測功能也可能保留，引發各界高度關注。

此外，為刺激iPhone買氣，蘋果台灣官網宣布推出限時優惠，即日起至2019年1月31日止，果粉可到Apple直營店以現有的舊款iPhone升級換購iPhone XR、iPhone XS新機，實際換購估價視你裝置的狀況、年份與配置而有所差異。

蘋果台灣官網也列出7款iPhone舊換新價格，以iPhone 8為例，可以1萬7900元換購iPhone XR（64G）、2萬6900元換購iPhone XS（64G），相較原價可省下9000元。其餘6款分別為iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus和iPhone 6，則可折抵3000到7000元。