原要送養卻不捨　嘉義「市場小巨人」陳佑安賣菜報答爺奶

▲▼ 陳佑安與爺奶於朴子第二市場擺攤，賺取微薄收入相依為命。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，8日於個人臉書讚許位於當地朴子第二市場擺地攤的少年陳佑安，佑安小時候險被家人送養，但被心疼的爺爺留下，祖孫情牽動他及爺爺奶奶日後互動。國中時期佑安為了減少爺奶的負擔，獨自前往市場叫賣蒜頭、薑，年紀雖小但孝順行徑令人動容。直到現在東石高中夜間部一年級，他還是一如往常扛起家中經濟重擔，更用「市場內小巨人」形容佑安，希望大家行動購買支持這位暖心孝順少年，楊石旭的貼文一出，吸引不少網友按讚。

陳佑安爺爺20年前由雲林縣搬來朴子市，祖孫3人在第二市場租房子一起叫賣，藉由轉取微薄收入過生活，彼此相依為命。陳佑安是陳姓阿公女兒第三個兒子，因為連續三胎都是男生，家人一度有意將佑安送養，但阿公不捨，於是收容身邊共同生活。

佑安國中時期開始就幫家裡賣東西，只見他蹲在市場叫賣蒜頭及薑，雖多次被管理員驅趕，但他既不抱怨，也不灰心。對於被詢問「需不需要幫忙?」，只見佑安總是露出心滿意足表情說「再辛苦，阿公、阿嬤都會給我溫飽三餐，這樣就已足夠！」

有網友留言說「看了里長述說市場小巨人故事，好感動」，還有人說「我都是跟他買蒜頭，跟薑」。