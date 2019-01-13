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快訊／旅館刺人衝突晚間破案！　兇嫌旅館員工友人　氣不過動刀：「對方囂張」

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▲涉案動刀刺傷旅客的周姓犯嫌晚間向中山警分局投案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲涉案動刀刺傷旅客的周姓犯嫌晚間向中山警分局投案。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

今天13日凌晨5點發生在台北市中山區林森北路旅館持刀刺傷案件，中山警分局今天晚間9時許宣布破案。中山警方表示，落網的周姓行兇歹徒是案發旅館工作人員的朋友，他被警方逮捕後表示，被他持刀砍傷的傷者是該旅館的黑名單奧客，旅館業者已下令不能再讓他住宿，未料工作人員發現傷者當時又溜入旅館住宿，且與旅館人員發生爭吵，他為了力挺友人才會持彈簧刀行兇。

中山警方表示，周嫌落網後向警方說明，他行兇動機是因為陳姓友人是案發地點「天天旅館」的工作人員，平常負責過濾住客，但張姓傷者（26歲）因為經常喝酒醉到該旅館鬧事，已經被該旅館列為黑名單，事發當時他又全身酒味希望入內住宿，與工作人員發生爭執，兇嫌的朋友為了壯大旅館聲勢才會叫他過去助陣。

持刀行兇的周嫌（經查有毀損前科）向警方說，因為對方態度太囂張，且頻頻辱罵他的朋友，他盛怒之下才會持刀攻擊對方後逃逸，後來看了新聞鬧大，心中很過意不去，故於13日今晚間7點主動向中山警分局投案。警訊後以殺人未遂罪嫌將他移送地檢署複訊。

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關鍵字：中山區,林森北路,旅館,刺人

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