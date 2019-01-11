從底下橫越美墨！毒販、移民躲邊境管制　竟挖出10m「跨國地道」

THE WALL WON'T WORK HERE Shocking video shows Mexican police discovering 33ft tunnel 'used to smuggle drugs and migrants' into the United States CLICK HERE https://t.co/VzhqT3lK4Q pic.twitter.com/76GP7TPhaz — Newslink7.com (@newslink7com) January 10, 2019

國際中心／綜合報導

諾加萊斯（Nogales）位於墨西哥北部，更與美國相比鄰，墨國警方在2018年12月時，於該地發現一條長33英尺（約10公尺）的秘密隧道，並推測其用途應是用於走私毒品或是非法移民進入美國。

綜合外媒報導，諾加萊斯北鄰美國新墨西哥州和亞利桑那州，離美國本土可說是非常近，因此也成為非法走私犯罪或是移民的最佳地點。墨國警方於2018年年底發現的隧道長10公尺，同時也是在諾加萊斯當月發現的第3條隧道。

販毒者經常試圖在兩個城市的交界處修建隧道，以阻止邊境管制。墨國警方在發現隧道的存在後，敦促諾加萊斯當地居民舉報可能與建設隧道有關的活動，並稱一切都會在保密、不公開身分下進行。

報導中指出，美國緝毒局（DEA）表示，從1990年開始，至少有250條的地下隧道被建成用來非法運送毒品，其中大部分的位置都是在諾加萊斯。