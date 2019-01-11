誰接教育部長？菊系范巽綠呼聲高　教團看好「順理成章」

▲范巽綠教育行政資歷完整。（圖／記者湯興漢攝）

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立法院10日審完今年度中央政府總預算後，行政院長賴清德今（11）日率內閣總辭，而新內閣人事也備受外界關注。先前台大校長遴選爭議，教育部長葉俊榮宣布「勉予同意」聘用管中閔為台大校長隔天請辭下台，在教育與政治圈中投下震撼彈，教育部長一職暫由次長姚立德代理，改組前呼聲最高的就是范巽綠次長。

66歲的范巽綠教育資歷完整，是民主進步黨外省籍創黨元老。她2000年至2006年在扁政府時期擔任教育部政務次長；在陳菊當選高雄市長期間，出任高雄市教育局長，與陳菊有著革命情感，被列為「菊系」，時間長達3年8個月；直到2018年9月北上回鍋教育部，擔任教育部政次。

▲范巽綠在2006年輔助陳菊當選高雄市長，兩人有深厚的革命情感。

2018年教育部風波不斷，前部長潘文忠及吳茂昆都因管案請辭時，范巽綠都是呼聲最高的繼任人選。但當時，全國教育產業總工會對於范巽綠則出現質疑聲浪，在范接任教育部政次之際，認為蔡政府黔驢技窮，台灣教育專家也很多，竟然找不到更適合的人選，還回頭找扁政府時期充滿爭議的范巽綠。

回顧范巽綠爭議事件，高雄市教育產業工會2018年6月重批，范上任教育局長3年半，共出國17次、103天，去了8個國家，出國期間剛好又碰上高雄區國中會考排序錯誤的重大疏失，質疑對局務不夠用心，才會出包搞出大烏龍，雖然教育局回應，局長出國考察行程皆為公務需要，但仍未能平息工會質疑。

▲范被批上任教育局長3年半，出國17次。（圖／教育部提供）

出國事件市府未力挺，讓范巽綠萌生退意，當時陳菊也北上擔任總統府秘書長，范巽綠後續向市府提出辭呈，事隔3個月才北上擔任教育部政次。完整的教育資歷，讓范巽綠在改組前的呼聲最高，全國教師工會總聯合會理事長張旭政受訪時曾經表示，以現階段教育部情況來看，范巽綠如果被安排接下部長是「合理」也「順理成章」，由於葉俊榮本來對教育業務就不是很了解，當初接任只是為了讓他解決台大校長爭議案和課綱問題。

張旭政指出，范巽綠對各項教育政策都熟悉，長期在教育領域耕耘，不論是在高雄市教育局長任內還是其他，都和很多教師團體的關係都算良好，假設她接任，部內很多的業務在推動上會有很明顯的改變，樂觀其成范接任。

▼張旭政看好范巽綠接任教育部長。（圖／記者賴于榛攝）

范巽綠

年齡：66歲（1952年生）

學歷：北一女畢業、淡大美國研究所碩士

經歷：

教育部政務次長（2000年5月至2006年1月）

高雄市政府教育局局長（2014年12月至2018年9月）

教育部政務次長（2018年9月至2019年1月）