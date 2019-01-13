賓士男撞佳德鳳梨酥！誤切D檔踩油門　釀9傷後悔沒熄火

▲李姓男子駕駛著賓士轎車暴衝進佳德鳳梨酥外騎樓，造成9名排隊民眾受傷，下場一遍狼藉，有民眾以為發生恐怖攻擊。（圖／資料照／記者楊佩琪翻攝）

記者楊佩琪／台北報導

台北市一李姓男子於2017年底，開著賓士車載著妻子，要到知名佳德鳳梨酥店購物，沒想到在等待期間，車子向後滑行發生車禍，李男又將車擋切成D檔，還踩下油門，車子暴衝，撞進騎樓，導致9名排隊民眾受傷，其中3名美國籍旅客堅持提告，李男被依過失傷害起訴，不過雙方之後達成和解並撤告，台北地方法院判決公訴不受理。

事情發生在2017年12月31日下午，位在南京東路五段上的鳳梨酥名店「佳德」，排起長長的購物人潮。李男駕駛銀色賓士轎車，載著妻子也要到鳳梨酥店買伴手禮，妻子下車，李男在車上等，卻因為車擋僅切換N檔，又沒拉手剎車，車子突然緩慢從路肩滑行至車道上，撞擊後方來車。

李男嚇壞，卻反而將車擋切換至D檔(前進檔)，還踩了油門，整輛車直直衝上騎樓，撞上路燈柱，還有正在排隊等候的民眾，現場尖叫聲四起，強烈的衝擊力道，又是2018年元旦前一天，讓不少民眾還以為遇上恐怖攻擊。

▲李姓男子(紅衣)當場被帶回派出所，檢方依過失傷害等罪將他起訴。（圖／資料照／記者楊佩琪攝）

警方隨後將李男帶回派出所偵訊，將他依公共危險、過失傷害等罪移送法辦。偵辦期間，6名傷者與李男達成和解，但另有3人為美國籍旅客，分別出現脾臟破裂、肝臟撕裂傷、肋骨骨折等嚴重傷勢，堅持提起告訴，檢方依過失傷害等罪，將李男起訴。

法院審理期間，李男坦承，停車時應將車擋切為P檔，並且拉手剎車，但他沒有，發生車禍時也慌了，誤切成D檔，原本僅想藉著自撞路燈，讓車子停下來，卻波及一旁排隊的民眾，深感自責。法官考量，李男並非故意傷人，深知應注意未注意而相當懊悔，又與3名美籍旅客於審理期間達成和解並撤銷告訴，因此裁定公訴不受理。

【精彩新聞】

訟棍男囂張直播辱罵法警「王八蛋」 法務部：決不寬貸

貴婦奈奈「心理痛苦」告人索賠300萬 法官：太多了

「台灣天才駭客」GG了 入侵高鐵購票系統退票詐領20萬