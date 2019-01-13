同志哥哥「假換禮物真求婚」！　妹含淚祝：他終於找到真愛

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網紅NanaQ日前發表一段感人影片，內容是她的同志哥哥Aki和一群朋友在玩聖誕節交換禮物，實際上是要給男友Edison來個大驚喜，在最後捧著花束和戒指真情告白。整個求婚過程充滿溫馨、浪漫的氛圍，在朋友們見證下，Edison感動的淚水也奪眶而出，頻頻幸福的點頭「Say Yes！」

在 Instagram 查看這則貼文 許樂（@leleheaven0217）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 25 日 上午 7:48 張貼

擔任花藝設計師的Aki選在12月25日這天向男友Edison求婚，地點選在平時上班的花店，還找來許多好友、老闆娘及老闆助攻。Aki當天先是騙對方要玩交換禮物，還安排了「假抽禮物」的橋段，不知情的Edison還以為只是單純的團聚活動，殊不知一場感人的驚喜還在後頭。

在活動接近尾聲時，終於要迎來最甜蜜的「騙局」。花店老闆娘表示，自己準備了「特別獎」，其實是要故意讓Edison被抽中，隨後Aki假裝要去後頭幫忙拿禮物，結果捧著超大束白色玫瑰走到男友面前，右手還拿著定情婚戒，場面瞬間變得超溫馨。

Edison在看到戒指的當下，立刻就摀著嘴紅了眼眶，感動的倒在對方懷裡，在眾人「嫁給他」的呼聲中點頭答應。NanaQ表示，哥哥一路走來遇到不少爛男人，被騙錢、騙感情，因此這段真愛相當得來不易，同時也祝哥哥往後的日子可以幸福，「很多人會說，同志要走一輩子不容易，但不管同性或異性，兩個人要走一輩子本來就不容易，只要真心相愛，個性合得來這樣就夠了。」