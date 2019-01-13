色阿伯熊抱搓胸露下體示愛　勇嬤抄拖鞋直接拍下去

▲蘇男與被害人以3萬多元和解，蘇男付錢提出上訴，最後被依性騷擾防治法改判拘役10日。上圖為示意照。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者林悅／台南報導

以砍竹為業的蘇姓男子，疑對女性友人心有愛慕，假借替被害人孫女說媒，跟著被害人回家，竟趁被害人不及抗拒之際，由後方環抱，並觸摸胸部，且脫褲裸「露鳥」，被害人驚嚇下持拖鞋拍打蘇男下體及身體，蘇男落荒而逃，蘇男以3萬多元與被害人和解，法院依性騷防治法判處拘役10日。

蘇男以砍竹子為業，有家庭與孩子，2016年3月間一個下午，蘇男以為被害人孫女說媒為籍口，希望跟被害人回家詳談，被害人沒有多想，騎車領著蘇男回家。到了被害人家後，蘇男見被害人獨自一人在家，突然從後方環抱被害人，搓揉胸部，還露出生殖器貼上去，被害人情急下抬腳抓起拖鞋，就往蘇男生殖器及身體打下去，蘇男驚嚇落荒而逃，跨上機車離開。

被害人向警方報案，蘇男坦承有前往被害人住處，有遭被害人持拖鞋追打，惟辯稱：當時是要搬動被害人及椅子，搬動過程中多少有踫到被害人胸部，又當天所穿之牛仔褲拉鍊故障，被害人才會看到他的生殖器，才認為他露鳥等語。院檢認為蘇男所辯實悖於情理不足採信。



蘇男一審被判拘役40天，被害人與蘇男以3萬多元和解，蘇男付錢提出上訴，希望能從輕判決，最後被依性騷擾防治法第25條改判拘役10日。