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社會 社會焦點 保障人權

貴婦奈奈債權人登門查封　「高價機台都租的」恐難處分

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記者張君豪／台北報導

知名網紅貴婦奈奈和先生黃博健合開的杏立博全醫美診所聞名東區，外界看好該診所業績蒸蒸日上，不料該診所卻在去年11月底突然惡性倒閉，之後檢警查出兩人捲款潛逃出國，貴婦奈奈夫妻捲款也讓家人遭波及。根據北市消保官統計，杏立博全診所迄今仍積欠近百消費者約500多萬元預付醫美費用，另外兩人也積欠投資股東們數億資產，3日上午傳出債權人找律師上門查封該診所內昂貴醫療器材抵債。

▲▼杏立博全珍所倒閉後、3日上午債權人偕法院人員上門假扣押查封高價醫療器材。（圖／記者張君豪攝）

▲杏立博全珍所倒閉後、3日上午債權人偕法院人員上門假扣押查封高價醫療器材。（圖／記者張君豪攝）

根據《蘋果日報》報導，黃博健炒期貨虧損數億元是貴婦奈奈夫妻決定落跑潛逃主因，外界預估兩人積欠債務約數億元。債前人包含投資股東、醫療器材供應商今天約律師和法院人員到診所外找鎖匠開門清點資產執行假扣押，包含該診所內所有值錢的醫療器材，手術設備、家電全部遭法院扣押封存。但在債權細節未釐清前尚無法處分這些資產。

有債權人私下透露，杏立博全醫美診所內比較值錢的都是高價的雷射醫美機台，但黃博健診所當初是以打長租的醫療器材租賃契約引進這批器材，有價值的機台、設備早就被醫療器材公司設定，其他投資股東和消費者根本處分不到這些高價設備，其他被查扣的家電用品「根本不值錢」

債權人發現診所內有堆放雜物，懷疑貴婦奈奈夫妻是教唆員工清理現場，意圖阻止外人進入的跡象，今天債權人到場還叫來吊車，才能從高樓層搬動體積龐大的醫美機台。隨後經法院人員、律師、債權人三方會同清點列冊下查扣，債權人也在杏立博全診所貼出公告，宣告該診所產業遭債權人的物業公司接管。討債的股東也在一樓前後門重新安裝大鎖防止閒雜人等進入。

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關鍵字：貴婦奈奈,欠債,落跑

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