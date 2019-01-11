揪偷喝59元優酪乳賊　她留口紅檢認證：是「誤喝」！

▲優酪乳被偷喝案以不起訴處分。（圖／翻攝至Dcard）

地方中心／台北報導

台北一名周姓女大生2018年12月因為不滿放在冰箱的優酪乳被人喝光，詢問室友沒人承認後，憤而報警，並要求檢驗空瓶和同住室友的DNA。當時因警方表示鑑識費用需要1萬8千元，等於全名買單，引起網友正反論戰。事後鑑定報告出爐，確定為馮姓室友所為，但士林地檢署調查後認為，馮女是誤喝，因此不起訴。

2018年4月間周女買了一瓶優酪乳，開瓶後放在與室友共用的冰箱中。後來要再飲用時，竟發現優酪乳被偷喝，且瓶口上還留有口紅印。周女在LINE的室友群組上詢問沒人承認後，憤而報警抓賊，警方最後依法通知另外5名女學生到警局接受DNA樣本採證，加上空瓶上的樣本，一共採集6組樣本送驗。

▲周女優酪乳被偷喝後，經室友同意報警處理。（圖／翻攝至Dcard）

這起案件雖然最後鑑定費用為6000元，但當時卻也因為鑑識費用掀起社會輿論，有不少網友批評「這樣根本浪費社會資源」、「為了59元花人民納稅錢？」但也有網友持正面意見「家裡出賊不抓，是要等到房子被搬空再來哭喔？」、「是不是每個人都去超商偷一樣50元以下的東西都沒事，因為報警就是浪費資源？」

如今鑑識報告出爐，證實是周女的馮姓室友所為，檢方傳喚馮女到案說明，她承認有喝優酪乳，但租屋處冰箱大家共用，她也有買優酪乳和其他飲料放在冰箱，當時不知道喝錯。

檢方審理後認為，公用冰箱並沒有區分使用，優酪乳也沒有註明是誰擁有，且當時該瓶優酪乳也已開瓶，若不是馮女誤以為是自己的，豈會不顧個人衛生習慣，直接對口飲用。再者，馮女事後也同意同意警方採集唾液送驗，與一般竊盜後欲掩蓋的行為有別，認定她是「誤喝」，主觀上沒有竊盜意圖，最後以不起訴處分。

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