美企接收錯誤訊息「停止從中國進口商品」　陸外交部：可悲！

▲新疆教培中心。（圖／翻攝自環球網）

大陸中心／綜合報導

美國一家運動服裝公司（Badger Sportswear）日前決定「停止從中國進口商品」，因商品是由新疆一所教培中心的工人透過強制勞動生產的。大陸外交部發言人陸慷10日被媒體問及此事時指出，「如果美聯社報導提及的這家企業是基於錯誤的信息停止和中國展開貿易往來，我認為對這家企業來說是可悲的」。

綜合外媒報導，北卡羅來納州的獾牌運動服裝公司9日在網站上發表聲明說，「鑒於與和田泰達服裝公司生意往來引起的爭議，將不再同該公司進行往來，也不再從當地進口任何運動服商品。此外，我們將不再從我們的庫存中發送和田泰達服裝公司的任何產品。」

另外，和田泰達董事長吳洪波曾表明，「公司與當地政府的一個職業技能教培中心在同一棟建築物裡，但並沒有進行再教育營的活動，只是從教培中心僱用20至30名人員而已」。

▲外交部發言人陸慷。（圖／翻攝中國外交部官網）

對此，大陸外交部發言人陸慷表示，「作為原則，我們不對任何企業的生產或商業佈局作評論」，「但如果美聯社報導提及的這家企業是基於錯誤的信息停止和中國展開貿易往來，我認為對這家企業來說是可悲的」。

他再強調，中國已經廢除勞教制度，「而新疆職業技能教育培訓和有關方面所謂的『強制勞動』完全是性質不同的兩碼事」；「關於新疆展開職業技能教育培訓工作的情況，新疆自治區主席雪克來提·扎克爾曾就此作了詳細介紹，你可以查閱」。