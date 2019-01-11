華為員工涉間諜活動遭波蘭逮捕　總公司：皆遵守所在地法律

▲華為波蘭分公司大樓。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

波蘭公共電視台（TVP）於11日報導，波蘭國安人員逮捕一名華為中國籍高階管理人員，原因是涉嫌從事間諜活動，為中國情報部門謀利，一旦被定罪將可能被處以10年的有期徒刑。華為公司稍晚回應，對於國家安全局的調查，目前不便評論，強調一直都嚴格要求所有員工遵守所在國家的法律。

根據報導，波蘭國安人員11日搜查華為在波蘭的分公司和本地電信公司Orange Polska的辦公室，逮捕了負責銷售的中國籍高階管理人員Weijing Wu，以及波蘭工程師 Piotr D，其中Piotr D是曾就職於國安局的高官。

華為稍晚發布聲明回應，已經注意到這個狀況，並同時進行調查，暫時不發表評論，強調華為嚴格遵守各個國家的法律和監管規定，也要求員工都要遵守。中國大陸外交部第一時間也表達高度關切，要求波蘭必須「公正」處理相關案件，且必須保障當事人的合法、正當權益。

據了解，Weijing Wu畢業於北京外國語大學，2006年起派駐波蘭的中國駐格丹斯克領事館，2011年被華為聘用後，在2017年晉升銷售經理，主要負責向公部門推銷產品。

去年12月，加拿大當局在美國要求下，以涉嫌違反美國對伊朗制裁，逮捕華為公司財務長孟晚舟，加劇了美中之間的緊張關係。美國情報部門聲稱華為公司與中國政府有聯繫，甚至在電子設備中加入供政府間諜使用的「後門」，由於美國已經公開拒絕使用華為產品，也影響其他國家調查與討論是否將華為產品用於電信設備。

