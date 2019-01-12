波蘭以「從事間諜活動」逮華為員工　環時：為討好美國？

▲華為波蘭分公司。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

華為員工11日在波蘭因「從事間諜活動」的名義逮捕。《環球時報》當晚發表社評質疑，「波蘭有什麼值得華為通過『間諜活動』攫取的科技或商業情報？」，波蘭高度親美，「這會不會是波蘭為了討好美國製造的一起冤案呢？」，「這是更值得人們懷疑的方向」。

社評分析，這次事件讓人「既感到突然，又覺得不突然。這是因為近來美國正在努力把對華為公司的打壓搞成擴及盟國的一場運動，不斷有歐洲國家及美國的亞太盟友跟這件事沾上邊」，「這會不會是波蘭為了討好美國製造的一起冤案呢？」

文章質疑，「波蘭的通信技術不夠發達，市場規模也有限，而華為因長期受到美國從國家安全形度提出的指控，維護自己的聲譽是其核心利益。在波蘭這樣的國家，搞科技或商業情報所具有的價值，能夠與這樣做所意味的風險相匹配嗎？」歐洲是華為的重要海外市場，「以非法手段在波蘭套現利益，這對該公司非常有害，與它的經營原則和根本利益南轅北轍」。

▲華為。（圖／CFP）

社評表示，不會有一個跨國公司允許自己的下屬機構和員工趟地緣政治的渾水，波蘭這些年總體上同中國的關係發展順利，同時高度親美，加拿大幫著美國抓孟晚舟之後，引起中加關係的嚴重惡化，抓華為公司的人高度敏感，「但是存在波蘭逞能博取美國讚賞的可能性」。

文末強調，如果說華為公司員工中夾雜了與華為經營利益不相干的「中國間諜」，「這無論對華為公司，還是中國政府都是性價比完全不可接受的鋌而走險」，「波蘭會依法公正處理此事嗎？給人的印象是，在高調抓華為員工的那一刻，波蘭已經在站隊了。希望波蘭以足夠令人信服的方式證明自己不是」。

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