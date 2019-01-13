1萬多年前中國最北古人類　精熟石器製作的「扎賚諾爾人」

▲「扎賚諾爾人」頭骨化石。（圖／新華網）



大陸中心／綜合報導

北京大學考古文博學院12日召開發布會，公布對中國最北的早期人類「扎賚諾爾人」頭骨的最新研究結果，確認最遠的年代為距今1萬多年。中國考古學家理事長王崴也指出，「扎賚諾爾人」的石器製作技術相當成熟，被稱為細石器製作技術，在當時應是世界上最先進的。

▲「扎賚諾爾人」頭骨化石。（圖／新華網）



據《中新社》報導，內蒙滿洲里扎賚諾爾博物館展陳部主任何佳指出，1993年時扎賚諾爾煤礦發現第一個人頭骨，日本古人類學家遠藤隆次定名為「扎賚諾爾人」，該化石的頭骨、顴骨突出，眉弓粗壯，門齒呈鏟狀，這些特徵都跟周口店北京猿人等中國北方古老人類的原始特徵相同，與山頂洞人同屬蒙古人種，處在新人階段，是亞洲及中國北方現代人類早期階段古人類的代表。

何佳也說，「扎賚諾爾人」被考古專家確認最遠年代，對於研究中國北方地區史前人類的演化、探索中華文明的起源具有重大意義。

王崴表示，「扎賚諾爾人」頭骨是中國境內緯度最高地區發現的早期人類頭骨，「他們當時的石器製作技術已經相當成熟」，被稱為細石器製作技術，這一工藝應該是同一時期世界上最為先進的。

據報導，滿洲里扎賚諾爾博物館資料指出，「扎賚諾爾人」創造的扎賚諾爾文化呈現出強大的傳播功能，對北太平洋沿岸、日本及美洲大陸的文化形成和發展產生過深遠影響。截至目前，共發現16個「扎賚諾爾人」頭骨化石。

▼北京大學考古文博學院12日公布「扎賚諾爾人」頭骨化石年代測定結果。（圖／中新社）

