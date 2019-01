「現實版鋼鐵人」馬斯克深夜秀「復古電影感」火箭　可載人上月球和火星

▲馬斯克(Elon Musk)10日深夜在推文張貼Starship Hopper照片。(圖/翻攝自推特/elonmusk)

國際中心/綜合報導

美國太空探索科技公司(SpaceX)執行長馬斯克(Elon Musk)先前在推特上發布了開發中的火箭「Starship」概念圖,外型極具50年代人們憧憬未來太空科技的電影元素,成功引發科技界的高度關注。他本人表示,目前版本只做低空的垂直起降測試,年底則有望試飛。

Starship test flight rocket just finished assembly at the @SpaceX Texas launch site. This is an actual picture, not a rendering. pic.twitter.com/k1HkueoXaz