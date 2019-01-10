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國家門面崩壞！桃機裝置藝術撞臉「打包病死豬」...設計師回國嘆：震撼教育

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▲設計師批評桃園機場的裝置藝術像「打包的病死豬」。（圖／翻攝自吳介民臉書）

▲設計師批評桃園機場的裝置藝術像「打包的病死豬」。（圖／翻攝自吳介民臉書，下同）

網搜小組／綜合報導

藝術沒有一定的標準，對於「美」的定義也非常主觀。桃園機場近日擺設了一系列的裝置藝術，一整排的廊道旁放滿了白色不規則形狀的物體，藍本設計的執行長吳介民回國看到這些實在不敢相信，在個人臉書上表示，看到這一幕他一瞬間清醒了，甚至形容這些東西「像是被打包的非洲豬瘟病死豬」。

吳介民9日以「讓你回來台灣能認真工作的震撼教育」為標題，在個人臉書上發表了一篇文章，「一踏進機場國門，迎面來的是一排白白的物體，像是被打包的非洲豬瘟病死豬，細看後讓我瞬間清醒，我到台灣了」，看到這些「裝置藝術」不禁讓他感嘆，「相信專業很痛苦嗎？」

▲設計師批評桃園機場的裝置藝術像「打包的病死豬」。（圖／翻攝自吳介民臉書）

他接著也拍了一張「裝置藝術」的近照傻眼地說，「有誰可以告訴我這不是保麗龍...」，不敢相信幾塊保麗龍割一割就能是藝術，「這是等回收的東西嗎？為什麼台灣公部門沒有設計部？為什麼台灣就是有辦法把東西弄的很醜？政府部門的美感再不放手就等撒手了。」

網友們看到他的貼文也紛紛回應道，「哇！真是驚人！不敢相信，你確定是機場？」、「不能啊～公家單位是預算先決啊…設計是什麼？能吃嗎？」、「請你務必要報給媒體，不然報警也可以！」、「所以到底是什麼鬼」、「嚇了我一跳，猛一看很像命X現場」、「切壞借放的吧」、「還沒完成吧」。

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▲設計師批評桃園機場的裝置藝術像「打包的病死豬」。（圖／翻攝自吳介民臉書）

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關鍵字：桃園機場,裝置藝術,病死豬,吳介民

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