【廣編】麥卡倫紀念禮盒美到屏息！御黑單一麥芽飄巧克力香　在台獨賣

▲麥卡倫AERA 御黑單一麥芽威士忌精裝禮盒，在農曆年節前於限定酒專通路上市，以時光薈萃的豐厚醇韻歡慶佳節。

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圖、文／麥卡倫提供

AERA 源自拉丁文，就是英文的 ERA，代表年代、世紀之意。而麥卡倫AERA 御黑單一麥芽威士忌即是為了慶祝去年六月麥卡倫全新酒廠正式開幕時，推出的一系列紀念新品中的其中一款，並做為邁入新酒廠嶄新里程碑的台灣獨家獻禮，不僅別具意義地全球僅在台灣發表上市，亦是麥卡倫開創下個百年輝煌世代的完美象徵。

麥卡倫 AERA 御黑單一麥芽威士忌特別選用深邃的黑色與耀眼的銀色為瓶身包裝，展現質感非凡的高雅品味，而每只瓶身上的銀色菱格紋細節皆以手工完成，宛如鑽石般的菱格紋線條，靈感源自麥卡倫全新酒廠所採用的屋頂結構，巧妙地將建造麥卡倫全新酒廠的極致工藝，化為可珍藏的限量精裝禮盒包裝，並透過高複雜性的經典麥卡倫風格──果乾風味和香氣，同時伴隨巧克力與蜂蜜的甜香，成就美型於外、內藴於內的極致之作，不僅是年節送禮最尊榮的選擇，亦是與親友歡度非凡時刻的絕佳珍釀。

品酒筆記

酒精濃度｜40%

色澤｜天然花蜜色

香氣｜香草調、甜蜜餞、橘皮和柑橘甜香形成圓潤均衡的香氣

口感｜溫潤的巧克力、乾果甜香、如絲綢般滑順的蜂蜜中迸發出活潑的甜柑橘

餘韻｜香甜溫潤的中長餘韻

酒專通路限量發售 建議售價 NT$ 3,200

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