　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】麥卡倫紀念禮盒美到屏息！御黑單一麥芽飄巧克力香　在台獨賣

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼麥卡倫，AERA 御黑單一麥芽威士忌。（圖／麥卡倫提供）

▲麥卡倫AERA 御黑單一麥芽威士忌精裝禮盒，在農曆年節前於限定酒專通路上市，以時光薈萃的豐厚醇韻歡慶佳節。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

圖、文／麥卡倫提供

AERA 源自拉丁文，就是英文的 ERA，代表年代、世紀之意。而麥卡倫AERA 御黑單一麥芽威士忌即是為了慶祝去年六月麥卡倫全新酒廠正式開幕時，推出的一系列紀念新品中的其中一款，並做為邁入新酒廠嶄新里程碑的台灣獨家獻禮，不僅別具意義地全球僅在台灣發表上市，亦是麥卡倫開創下個百年輝煌世代的完美象徵。

麥卡倫 AERA 御黑單一麥芽威士忌特別選用深邃的黑色與耀眼的銀色為瓶身包裝，展現質感非凡的高雅品味，而每只瓶身上的銀色菱格紋細節皆以手工完成，宛如鑽石般的菱格紋線條，靈感源自麥卡倫全新酒廠所採用的屋頂結構，巧妙地將建造麥卡倫全新酒廠的極致工藝，化為可珍藏的限量精裝禮盒包裝，並透過高複雜性的經典麥卡倫風格──果乾風味和香氣，同時伴隨巧克力與蜂蜜的甜香，成就美型於外、內藴於內的極致之作，不僅是年節送禮最尊榮的選擇，亦是與親友歡度非凡時刻的絕佳珍釀。

品酒筆記
酒精濃度｜40%
色澤｜天然花蜜色
香氣｜香草調、甜蜜餞、橘皮和柑橘甜香形成圓潤均衡的香氣
口感｜溫潤的巧克力、乾果甜香、如絲綢般滑順的蜂蜜中迸發出活潑的甜柑橘
餘韻｜香甜溫潤的中長餘韻

酒專通路限量發售 建議售價 NT$ 3,200

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
大根突襲素顏！熊熊超兇睡衣「正面趴床」吳宗憲驚喊：WOW
直擊／嚴凱泰今出殯　「白綾帝王帳」伴父母長眠金寶山

關鍵字：麥卡倫,單一麥芽威士忌,春節,過年,禮盒,年節送禮

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】麥卡倫探索系列　全球旅遊免稅通路限定

58金高推限量「千日醇」把你的酒櫃變錢櫃　現喝增質陳年香、久放再增值！

過年聚餐熱血不濃血！養心血顧健康　燕麥來護駕

快搶！「旅遊神卡」海外最高2.8%現金回饋無上限　限時申辦買機票再賺5%

精準控温科技 -7℃微凍結新鮮美味　牛排肉汁零流失好切好料理

圍爐必備「全家人」的華麗追劇神器！65吋顯示器搬回家　娛樂享受無極限

實測／桃園機場「自助託運行李」只要2-3分鐘　旅客讚：免排隊比VIP還快

自我理財更方便！基金資訊觀測站＋集保e存摺APP　市場動態幫你全hold住

天然糧還是商業糧？為了毛小孩的健康　選對飼料很重要！

有了它就能環遊世界！超美型「旅遊翻譯神器」拿出來　外國人搶當你麻吉

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

行動電源托運還是隨身帶？ 最高罰10萬！飛安Q＆A懶人包

車內玩親親！被紀錄器出賣　新車送鍍膜被私開還接女友

幸運神騎士！砂石車翻覆噴過來　他果斷飛閃機車下一秒成肉餅

要換要快！日圓下半年將大漲　兌1美元上看100哈日族傷荷包

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

跟正常人一樣！唐氏症不可怕　她樂觀面對疾病：我能做任何事

愛美娃拿馬麻專櫃口紅塗滿嘴 拗說「擦藥藥」...照鏡被自己嚇哭

沒白養！媽寶柴機場熱情迎接　飛撲討抱抱：好想泥～

全球獨家聯名「LINE FRIENDS光雕杯」！麥當勞限量開賣5萬組

「旺仔小饅頭」縮小了！期間限定奇趣飲料又一發　全家獨家販售

【廣編】麥卡倫紀念禮盒美到屏息！御黑單一麥芽飄巧克力香　在台獨賣

年曆也能這樣拍！邱昊奇、曾少宗、洪小鈴回到1926年魔法世界？

2019開運髮！「玫瑰焦糖色」超少女　瞬間減齡＋招桃花

圍爐必備「全家人」的華麗追劇神器！65吋顯示器搬回家　娛樂享受無極限

星巴克「粉紅小豬杯」超萌登場　加碼限定7天點紅包抽買一送一

網驚喜抽到「超實用好物」秒回本！超商店員曝福袋挑選祕訣

「全球速食霸主」為何在台灣紅不起來？網友分析5原因：寧願買沙威瑪

【廣編】adidas UltraBOOST X MADNESS重磅聯名　1/12在台發售

內閣總辭　國安基金例會也受到影響

Girls Day隊長素珍合約不續了！全員出走：我們不想解散

隋棠女兒Lucy「小奶音講英文」　學爸爸講話…摸頭羞笑萌炸！

理財周刊／5G爭霸　掀科技冷戰

慈濟展開全台冬令發放　首次發放是因為她的年終獎金...

台南六甲落羽松美到像歐洲　一日輕旅行交通、門票全包4大遊程

路旁驚見小老虎！柴柴+欄杆陰影「相似度100%」...網笑爛：抱緊處理

23歲女深夜叫車「沒看就上車」　遭冒牌司機施暴性侵

中職／張志豪今年躋身50萬俱樂部　拚百轟千安百盜第7人

JHBL／金華、明仁、永吉、神岡　晉級8強差一步

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

消費熱門新聞

驚喜好物！超商店員曝挑福袋祕訣

停售熱巧克力！麥當勞曝光原因了

24萬顆彩色燈泡！15天免費看..

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

神人評3大超商福袋「這家大勝」

網狂推！好市多神級可可爆好喝

全球速食霸主為何在台紅不起來？

蝦皮黑色安卓日　三星Note ..

昆凌低調露出「髮圈界愛馬仕」

台灣Pay聯手三大超商送49元..

抽賓士！超商雙雄90萬份福袋開..

用4祕技到麥當勞得來速點餐激省

2019開運髮！「玫瑰焦糖色」..

星巴克「粉紅小豬杯」超萌登場

更多熱門

相關新聞

亞太推月租177超殺吃到飽方案

春節9天連假想好要怎麼過了嗎？上網追劇、傳訊拜年一定是許多人必做的事，因此亞太電信特別推出「月租177流量大紅包」，提供「17GB免費飆網+輕速吃到飽」的超殺優惠，限時7天搶辦。

警局演練太逼真　演員手險遭扭斷

北京故宮養心殿挖到乾隆皇春晚節目單

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

隋棠絕望16hrs！Olie「出生鎖骨骨折」

即／性侵犯拆電子腳鐐　宜蘭員山落網

開槍擊斃小三　正宮路邊喝啤酒淡定等警察

兒噴泉般吐奶…出生15天當小天使了

台東性侵狼長相曝光　破壞腳鐐通緝中

《航海王》結局定好了！網爆100冊完結作者親回

不堪獨自照顧壓力病父　兒攜父輕生雙亡

米克斯借住阿公家兩天→收編一個月

驚喜好物！超商店員曝挑福袋祕訣

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

甄子丹60歲岳母「比老婆還辣」！

戀情不被祝福　16歲少年進旅館燒炭亡

恭喜「這群人」成員求婚成功了！

她的寶貝是「拉鍊」　超狂真相曝光網嚇壞

27歲網紅豪宅曝光！1盞燈46萬「走廊寬到能騎車」

更多

最夯影音

更多

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

行動電源托運還是隨身帶？ 最高罰10萬！飛安Q＆A懶人包

車內玩親親！被紀錄器出賣　新車送鍍膜被私開還接女友

幸運神騎士！砂石車翻覆噴過來　他果斷飛閃機車下一秒成肉餅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面