影／全台超過40人被騙！臉書購物「給你看雙證件」...他得手100萬

地方中心／高雄報導

高市刑警大隊日前接獲民眾報案網路購物遭到詐騙，立即調閱相關資料展開調查，案經數月偵辦，查獲詐騙集團收購人頭帳戶、人頭雙證件（身分證、健保卡等）成員共25名，清查統計全台被害民眾逾40人，短短數月詐騙金額近百萬。

▲詐騙集團利用人頭取信被害人。（圖／記者宋德威攝）



警方調查，詐騙集團利用Facebook刊登破盤低價販售知名日系品牌冷氣訊息吸引民眾，並提供相關購物聯繫窗口，再用通訊軟體LINE帳號以作為進一步洽談買賣溝通方式，若遇有民眾懷疑買賣真假，還會翻拍個人雙證件（身分證、健保卡等）方式取信被害人，讓不少人信以為真下單匯款，但之後遲遲等不到貨品，才驚覺遭詐。

警方表示，受害民眾看到臉書訊息時，通常會在第一時間詢問PO文者該廣告訊息的真實性，但面對的卻是盜用帳號的詐騙集團，以收購人頭雙證件等照片取得被害人信任，並以優惠限量之名號，要求欲購買之民眾先付款才能出貨，成功於短時間內騙取被害人全額匯款，再指派集團車手前往各地銀行或超商ATM提領贓款，行騙得手近百萬。

警方提醒，消費習慣已由傳統實體購物轉變成網路購物，逛網站、滑手機即可在家等待商品自動送上門，網路商機無限，詐騙集團瞄準商機躲在螢幕的背後進行詐騙民眾錢財的不法行為，切勿貪小便宜。

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