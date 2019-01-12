捨不得丟！她收集整罐「變色乾屍」療癒翻　網一看大哭：我的都被丟掉

▲整罐隱形眼鏡鏡片 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

您也有收集癖好嗎？一位網友在臉書分享自己收集已久的戰利品，仔細一看才發現是一整罐「變色隱眼鏡片」。雖然有人覺得看起來很噁心，但也有不少同好曬出自己的寶貝，紛紛大喊療癒。

一位女網友在臉書「爆廢公社」中詢問，「大家都收集什麼東西？我是隱形眼鏡屍體。」圖中可見一罐變色隱形眼鏡的鏡片，從藍色、咖啡色、紫色甚至到黃色都有，看起來十分壯觀。底下也有同好表示一樣喜歡收集隱眼，看著累積了一大盒的成果，覺得非常療癒。

▲找到同好啦！（圖／翻攝自爆廢公社）

網友看完她的收藏後表示，「隱形眼鏡我都黏在浴室鏡子上，黏好多，我媽都說看得很噁心」、「我也是，但被我老公丟掉」、「我是香水！你收集隱眼酷耶~我也要開始收集！」、「捏碎它會很有快感」、「指甲」、「蒐集朋友的腳皮」、「貓鬍鬚！」、「收集梗圖」。

還有人說朋友用飲料杯加水，「養」了滿滿一杯的變色隱眼，去她家看到時還嚇一跳，以為是在養什麼神秘生物。原po回應說自己也養過，但因為會長其他生物所以作罷。其他人則是哀傷地說，「錢，但永遠都來不及蒐集」、「別人不要的女朋友...」、「我的都在D槽」。

▲主子的鬍鬚！（圖／翻攝自爆廢公社）

不過也要提醒民眾，拋棄式隱形眼鏡使用完畢應該要丟到垃圾桶，如果把鏡片沖到洗手台或馬桶裡，有可能會被沖碎成塑膠微粒，且不易被分解，排入大海之中將會造成海洋塑膠汙染，若被動物吃下肚，最後還是有可能回歸人體。

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