馬其頓國會通過更名「北馬其頓共和國」　盼加入北約與歐盟

▲馬其頓總理薩耶夫。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

馬其頓國會在當地時間11日表決通過，將國名改為北馬其頓共和國（Republic of North Macedonia），最快今年6月就會使用新國名，希望藉此平息27年來與希臘之間的紛爭，也為該國加入聯合國、北約和歐盟等組織鋪路。

馬其頓國會議長薩夫里（Talat Xhaferi）表示，有81位議員對於更改國名投下贊成票，在國會120個議席中，提案取得所需2/3的多數支持。馬其頓政府在票後發表聲明指出，「今晚，我們的國家寫下了歷史性的新篇章，這也讓兩項對國家最有利益的事情更加合理，就是加入北大西洋公約組織（NATO）和歐盟」。

不過目前仍要等待希臘國會同意，一旦通過，「北馬其頓共和國」之名將會在6月開始使用。希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）在聲明中提到，已經打電話向馬其頓總理薩耶夫（Zoran Zaev）道賀。

不過在馬其頓國內仍有國民反對這項提案，過去三天內，大約有數百人聚集在國會外抗議，反對黨認為，更改國家名以及國家的象徵來加入北約等組織，付出的代價過大。

希臘過去曾經承諾，一旦馬其頓改名，就不會再阻擋該國家聯合國等組織。馬其頓於1991年脫離前南斯拉夫聯邦共和國（Yugoslavia），但之後一直被希臘阻擋，理由是馬其頓的國名與希臘北部省分之名相同。

▼馬其頓民眾抗議改名。（圖／路透社）