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影響80萬人！美眾院表決通過　要求重啟內政部和環保署等機構

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▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

▲川普前往美墨邊界視察。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國聯邦政府部分部門關閉停擺已經長達21天，眾議院在當地時間11日投票表決法案，以重新開啟內政部、環保署（EPA）以及其他在政府關閉期間受影響的部門。法案最後以240票對179票通過，有10名共和黨議員支持民主黨人，但仍要等待送交參議院投票通過。

這項法案是眾議院中的民主黨議員所提的一系列資金法案的一部分，希望藉此向國會和共和黨施壓，以早日結束政府關閉的狀態。目前聯邦政府關閉已經進入第21天，許多政府員工被逼迫放無薪價，預計有超過80萬人受影響，多名員工在10日聚集白宮外抗議， 高喊著「我們要薪水！」、「我們不罷工要工作！」。

不過，參議院共和黨籍多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）在法案通過後警告，在川普總統要求蓋圍牆資金一案與民主黨員達成謝意之前，他不會將這項法案交付表決。美國聯邦政府若是在12日結束後沒有重啟，將會是歷史上最長的政府關閉。

川普在8日於黃金時段發表全國演說，並再次把政府關閉的責任推到民主黨頭上，隔日他與民主黨代表會面，但對方仍持強硬態度不願答應贊助邊界圍牆，協商破局，川普在推特上痛批這次會面完全是「浪費時間」。

▼民眾在白宮外要求停止關閉政府。（圖／路透社）

▲▼美國聯邦政府關閉。（圖／路透社）

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關鍵字：聯邦政府關閉,政府關閉,川普,邊界圍牆,北美要聞

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