影響80萬人！美眾院表決通過　要求重啟內政部和環保署等機構

美國總統川普為了蓋美墨邊境長城議題,與民主黨協商破局,10日親自飛往邊境巡視,探訪相關的當地官員。但是在此同時,川普的兒子小唐納(Donald Trump Jr.)卻在IG的限時動態發文,「你知道為什麼可以在動物園參觀的一天嗎?因為那些圍牆是有用的」(You know why you can enjoy a day at zoo?Because walls works)顯然在暗示拉丁美洲難民或移民是動物。