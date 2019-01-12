空氣、水影響20年健康！美研究：中國改善空汙將提高平均壽命3年

▲中國大陸空汙問題在近5年已大幅改善。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

中國大陸宣誓全力改善空氣和水的污染問題後，訂定計畫以2015年的76.3歲相比，在2030年的人民平均壽命要提高到79歲。根據美國研究小組最新報告，如果中國大陸改善空汙品質能夠符合世界衛生組織（WHO）的標準，就能提高國民平均壽命2.9年。

根據《路透社》報導，中國大陸在2018年將空氣中的懸浮顆粒（PM2.5）平均減少到每立方公尺39微克，比2017年減少了9.3%。芝加哥大學能源政策研究所（EPIC）調查結果指出，過去5年在天津的空氣品質已大幅改善，預計已經讓1300萬居民的平均壽命提高1.2年。

EPIC主任格林史東（Michael Greenstone）表示，中國正在贏得這場對抗污染的戰爭，如果持續進步，將可以看到人民整體健康狀況的顯著改善，包括延長壽命。雖然空汙已經改善，但PM2.5的平均排放水平仍遠高於中國大陸訂定的35微克標準，以及WHO建議的10微克限制，尤其在北部工業區的平均排放量更高。

大陸國務院總理李克強在2014年宣誓「對抗汙染」，擔心經濟持續增長的30年後，將會因為環境的破壞導致社會動盪。中國能源研究會研究員姜克隽表示，即使努力減少工業排放和消耗石化燃料，也很難達到WHO的標準，因為非工業部門的排放，如農業造成的汙染也造成很大影響，但卻很難控制。