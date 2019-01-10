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換機週期逐年拉長　智慧型手機的壽命究竟可以撐幾年

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▲▼想讓手機壽命減短嗎？9大壞習慣直接摧毀手機。（示意圖／達志影像）

▲在沒有摔壞或泡水的情況下，智慧型手機的壽命通常都在3年以上。（示意圖／達志影像）

科技中心／綜合報導

智慧型手機的換機率逐年下降，往往一次系統更新、換一顆新電池又可再撐一年，不過在不考慮摔壞或泡水的情況下，一支智慧型手機的壽命到底多長呢？

一名大陸網友在網路提問，一般來說一支智慧型手機的使用壽命有多長，吸引多名網友討論。其中一名回應者指出，一般手機的零組件中除了電池外，螢幕、連接埠、Home鍵都是比較容易壞的，在沒有摔壞或泡水的情況下，智慧型手機的壽命通常都在3年以上。

若不考慮人為導致的損毀，螢幕的使用壽命其實不短，傳統LCD螢幕的使用壽命約在4萬小時至6萬小時之間，近期高階智慧型手機傾向搭載的OLED螢幕壽命則約為3萬小時左右。以平均每日使用3個小時計算，可使用1萬天，也就是27年，不過OLED的螢幕烙印問題確實會大大折損螢幕使用年限。

過去電源連接埠的壽命的確較短，較舊的Micro USB連接埠因有正反之分，很容易損壞，不過現在大多都換成USB TYPE-C接口，不分正反的情況下使連接埠的壽命大增，正常情況下能夠反覆插拔1萬次左右，換算下來也有超過10年的壽命。

▲iPhone X 特色搶先玩：告訴你比 iPhone 8 差別在哪裡。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone X後，Home鍵的設計已被徹底取消，多家智慧型手機大廠也漸漸不再有Home鍵的設計。（圖／ETtoday示意圖）

至於Home鍵，以蘋果為例，在iPhone 7之前，蘋果的Home鍵都屬於機械按壓式的，長期使用容易因卡入灰塵、油漬或污漬等，所以過去的iPhone及iPad最容易壞的零件就式Home鍵。不過自iPhone 7後，蘋果的Home鍵已改為虛擬Home鍵，屬不可按壓式，壽命也就大大延長了。到了iPhone X後，Home鍵更是被徹底取消，多家智慧型手機大廠也漸漸不再有Home鍵的設計。

除了外部可視零件外，另一個大家最關心的就是手機內部的處理器了，一般人都認為處理器可以用到「報廢」為止，意味著處理器是一支手機內壽命最長的。基本上這種說法沒有錯誤，因為處理器是一支手機中被保護得最好的部件。不過隨著開發人員將應用程式設計得更加複雜、更吃效能後，處理器多少也會因技術限制出現卡、頓的情形。

電子線路也會隨著電容老化出現故障，手機內的電容老化有極大因素是充電造成，手機老化則會時不時出現卡慢、觸控失效、螢幕彩度降低等問題。另外，手機內安裝的應用程式也是影響手機壽命的一大關鍵，不過一支手機的壽命除了要考慮硬體壽命外，最重要的仍是使用者的使用習慣。

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關鍵字：智慧型手機,壽命,換機週期,換機率

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