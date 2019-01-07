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影／賣「空氣罐頭」爽賺1.8千萬　他自豪「年銷47萬罐10升可吸220次」

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大陸中心／綜合報導

浙江省磐安縣一名男子羊傑靠販賣「空氣罐頭」，年收入達人民幣400萬元（約新台幣1800萬元），大家都叫他「空氣哥」。他表示，「一開始做這門生意遇到很多困難，家人都不支持認為『看個笑話似的』，可我為我自己能夠把好空氣賣到全國各地感到自豪」。不過，羊傑還是希望自己的生意越來越差，因為只有產品賣不動了，才能代表環境越來越好了。

原本做實驗室氣體的羊傑說，會踏入這行（空氣罐頭）是個很偶然的機會，「有一次碰到一個北方客戶說『你們磐安空氣這麼好』，為啥不賣賣空氣呢？」因此他便開始做起了空氣罐頭。

▲▼浙江磐安空氣哥。（圖／翻攝微博）

▲浙江磐安空氣哥。（圖／翻攝秒拍截圖，下同）

「空氣主要來自工廠的周圍，這一帶森林覆蓋率超過93%，廠區後方還有一個220萬立方公尺的水庫，有濕度能保證空氣中有負氧離子」。他強調，「一般空氣罐頭約6至14升，需要經過奈米除菌、紫外線照射、翻倍加壓等過程，價格從18至38元不等（約新台幣80至170元），其中賣得最好的是10升，平均可吸220次」。

他第一批做的空氣罐頭共7500罐，卻只賣了不到500罐，剩下的只能拿去送人，但是經過他堅持與不懈的努力，最高一年可賣47萬罐，產值約400萬元，銷售地點不僅在大陸，更往日本、韓國、西班牙、美國等國家發展。

「有近7成的客戶來自北方，那裡的環境確實比較差，我們河北衡水有個經銷商，一年能賣22至25萬罐」。身為一個從小在磐安長大的羊傑表示，「能把家鄉的好空氣賣到全國各地『感到很自豪』」，但也希望自己的產品越賣越少，因為唯有產品賣不動，才意味著環境越來越好了。

▲▼浙江磐安空氣哥。（圖／翻攝微博）

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關鍵字：賣空氣,空氣汙染,京津冀,浙江省磐安縣,空氣哥

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