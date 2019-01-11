下屆立委選舉　國民黨屏東縣黨部前書記長林育先表態投入

▲蘇清泉、前總統馬英九、林育先（右）合影。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨去年九合一選舉勝選，支持者士氣大增，引激勵黨員投入選舉；曾擔任國民黨屏東縣黨部祕書長的林育先11日在臉書宣佈投入第十屆屏東縣第二選區立法委員選舉，並依循國民黨立委初選機制，爭取提名。

林育先說，屏東縣因人口流失，立委席次由原先三席改為二席，經重新調整後，該選區包括萬丹鄉、潮州鎮、新埤鄉、竹田鄉、萬巒鄉、東港鎮、新園鄉、林邊鄉、崁頂鄉、南州鄉、琉球鄉、枋寮鄉、佳冬鄉、枋山鄉、恆春鎮、滿州鄉、車城鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉等22鄉鎮，幅員遼闊，地形有山有海，居住族群包括閩、客、外省與山地、平地原住民，也是屏東縣農漁業重鎮與觀光勝地。

▲縣長選舉時，林育先代替蘇清泉抽籤▼林育先。

35歲的他表示，首先感謝國民黨過去的栽培，讓他先前曾在恆春半島、東港地區等屏南各鄉鎮服務，並在2016年接任國民黨屏東縣黨部書記長，並暫代主委，服務全屏東縣民，傾聽民意，了解地方需求，協助解決地方問題。按，他還擔任蘇清泉去年競選縣長時競選總部副總幹事職務。

他說，民進黨完全執政的這些年來，人民只看到清算與鬥爭，社會紛擾不斷，從清算國民黨開始，到違反信賴保護原則的軍公教警消年金改革、勞基法修法爭議、兩岸關係冷凍，官方交流中斷，陸客來台減少，衝擊觀光、農、漁相關產業，各項政策方向不明，政府施政混亂，漁業三法衝擊漁業發展，漁權爭議，讓漁民飽受他國欺壓，不論行政倫理，酬庸任命親信，來破壞常任文官制度，亂象百出。

他表態爭取代表國民黨參選屏東縣第二選區立法委員選舉，來自基層的他，有信心為大眾爭取福利，為地方爭取建設，並捍衛軍公教警消人員的尊嚴，保障勞工、農民與漁民權益，協助解決產業問題，讓人人有錢賺，好生活，身為年輕人的我，將會更加重視青年就業與創業問題及育兒與教育政策，強化國家競爭力。

他強調，未來的選舉，期盼不抹黑、不人身攻擊、不賄選，打一場正面陽光之戰，用熱忱與論述，來爭取支持與認同。