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美肌開到爆！微胖假釋狼「手刺瞎趴六芒星」　鄰嘆：只能騙騙國中生

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社會中心／綜合報導

台東性侵犯潘俊皓（25歲）因與未滿14歲少女發生性行為而入獄服刑，好不容易潘男獲得假釋出獄後，10日竟私自破壞電子腳鐐潛逃，所幸逃亡1天旋即落網。細看潘嫌臉書照片，細緻的雪白皮膚、再加上憂鬱的雙眼，根本就是帥氣的花美男，但比對檢警提供的「真實照」，戴著黑框眼鏡的潘嫌雙眼略顯無神，身材還微胖擁腫，與網路上「美肌到爆」的自拍照差很大；提到潘俊皓，鄰居也只能搖頭感嘆，「他也只能騙騙國中生而已！」

▲▼ 潘俊皓3年3張照　網：跪求修圖軟體 。（圖／翻攝畫面）

▲潘嫌自拍美肌開到爆，以花美男照誘騙未成年少女上鉤。（圖／翻攝畫面）

檢方指出，潘俊皓因2016年與14歲的未成年少女發生性行為，因此遭警方逮捕，合併偷竊、恐嚇等罪判刑入獄，直到2018年6月才獲得假釋，但檢警研判潘嫌再犯風險相當高，因此配戴電子腳鐐監控，並針對其實施宵禁，不得於夜間外出。

潘嫌假釋出獄後，迷戀未成年少女的癖好仍然沒改變，還交了一個14歲的小女友，但日前分手後心情不佳，潘嫌遂於10日下午自行破壞電子腳鐐，並一路北上潛逃躲藏宜蘭。

▲▼ 性侵惡狼 。（圖／地方中心翻攝，下同）

▲潘嫌到網友家躲藏，不但炫摸小女友的胸部照，還一度亮出西瓜刀把玩。（圖／地方中心翻攝）

檢方發現電子腳鐐訊號異常後立即展開搜索，同時發布通緝令追查，並提醒民眾務必注意個人安全，經警方合力漏夜搜查後，才終於在11日上午於宜蘭員山將這批脫逃的惡狼逮回。

細看潘俊皓臉書、LINE等社群網站上放的照片，美肌全都開到最大，削瘦的瓜子臉、雪白細緻的皮膚再搭上憂鬱的眼眸，還在右手臂上刺上一顆「六芒星」，宛若是陰鬱系的帥氣花美男，而潘嫌就是以這些照片在網路上鎖定未成年少女搭訕，進而聊天、交往；但仔細查看警方公布的照片，戴著黑框眼鏡的潘嫌略顯微胖，原本憂鬱的雙眼也恍惚無神，根本就是不同人。

聽聞潘俊皓假釋後又闖禍，鄰居也搖頭感嘆，表示認識潘嫌許久，「他一直以來都差不多這樣，不怎麼愛工作啊，只能騙騙國中生而已！」鄰居坦言，潘俊皓假釋後也沒有正當工作，整天遊手好閒，手機遊戲倒是打得很起勁。

▲▼美肌開到爆！微胖假釋狼「手刺瞎趴六芒星」　鄰嘆：只能騙騙國中生。（圖／東森新聞）

▲提到潘嫌，鄰居也很無奈，感嘆「只能騙騙國中生而已吧」。（圖／東森新聞）

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