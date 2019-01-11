星巴克「粉紅小豬杯」超萌登場　加碼限定7天點紅包抽買一送一

杯控準備暴動！在韓國掀起搶購潮的粉紅小豬及將在台開賣，星巴克從1月9日全台門市上市新年限定商品，me編特別幫大家整理，除了有每年必收的豬年馬克杯、豬年撲滿及豬年熊寶寶外，還有隨行杯也是不能錯過的選項。

要注意的是其中豬年馬克杯在上市當日，每位顧客每次結帳限購乙個，但第二天開始則不再限制，除了杯盤之外，這次更推出包括收納袋、矽膠杯蓋、茶香濾器等超過30幾項，價格帶從NT$280到NT$1400，新的一年快把討喜的俏皮小豬帶回家收藏吧。

1月份「迎接新年好運氣」限定7天，點紅包抽買一送一

星巴克1月份最新優惠活動「迎接新年好運氣」開跑， 即日起到2019/1/13，只要點入星巴克活動頁面，選擇Facebook、Google或是Yahoo帳號登入，就能夠參加抽獎活動，活動期間每天都可以打開一個紅包領取獎項，有機會可以得到全品項買一送一、第二杯半價，還有機會幸運獲得免費茶瓦納系列飲料一杯，快來試試今年的手氣。

獎項

全品項買一送一

購買兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

全品項第二杯半價

購買兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，可享第二杯半價優惠。

免費茶瓦納系列飲料

點購任一大杯茶瓦納系列飲品，由星巴克招待。

活動路徑》https://goo.gl/qWvlEj

注意事項

1. 獲得的優惠憑證不同登入帳號不可合併使用。每次交易最多可兌換兩張優惠憑證，各優惠憑證不可同時合併使用。

2. 優惠憑證會存放於「專屬回饋」中，點選即可看到獲得的優惠憑證內容。

3. 優惠說明與兌換品項、期間以優惠憑證上說明為準，逾期無效。

4. 本活動贈送之優惠不適用於外送外賣及預訂服務，台積電廠區門市、車道門市的車道服務不提供此優惠兌換。

5. 消費者需記得自己獲得的優惠憑證的帳號，若因個人操作遺忘登入相關資訊，以致無法兌換優惠，恕不補發。

6. 每人每天可享有一次活動參與，獲得優惠憑證或活動通知訊息，當日活動即結束。

7. 至全台門市兌換時，需出示手機優惠憑證畫面供門市夥伴蓋章確認已兌換。

8. 星巴克保留活動變更及調整之權利，如有變動請以星巴克網站說明為準。

※文字：Chara Yu | 編輯：Chara Yu VOGUE.TW

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