詐取戒菸服務補助　藥局浮虛報金額年達千萬

▲中壢某藥局詐取戒菸服務補助年達千萬，經桃園檢方偵辦。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市中壢區一家藥局陳姓負責人，為清償個人積欠債務，自2017年間起，對不知情的不特定民眾，大量發放戒菸服務補助計畫的文件資料，取得民眾填寫資料後，即以虛報或浮報提供戒菸民眾衛教諮詢服務或給付戒菸藥品次數的方式，向代為撥付補助款的健保署申報補助款，初估詐得1000餘萬元，經桃園檢方偵辦11日2萬元交保候傳。

桃園地檢署指出，該署接獲衛福部國民健康署情資，指稱桃園市中壢區某藥局陳姓負責人(男、55歲)於辦理國民健康署的「醫事機構戒菸服務補助計畫」時，有浮報及虛報「戒菸衛教暨個案管理費」及「戒菸藥品費」等補助款情事後，立即指派吳靜怡檢察官指揮桃園市調查處深入追查。

案經吳靜怡檢察官認蒐證齊全，於10日上午指揮市調處人員持搜索票前往涉案藥局實施搜索，並傳喚藥局負責人及相關人員到案說明，經檢察官訊問後，該藥局陳姓負責人坦承為清償個人積欠債務，自2017年間起，對不知情的不特定民眾大量發放戒菸服務補助計畫文件資料，取得民眾填寫之資料後，即以虛報或浮報提供戒菸民眾衛教諮詢服務或給付戒菸藥品次數方式，向代為撥付補助款之衛生福利部中央健康保險署申報補助款。

檢方調查，陳姓負責人初估計已向國健署詐得1000餘萬元，而認其涉有刑法詐欺取財罪嫌重大，惟審酌陳某到案後坦承犯行，認無羈押必要，諭知交保10萬元，惟陳某資力不佳無法妥保，改諭知交保2萬元。承辦檢察官後續將積極調查，以確認浮、虛報金額。