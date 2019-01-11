　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

民主黨拒給57億美元築牆…聯邦政府停擺！川普嗆議員：比中國還難搞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國部分聯邦政府停擺20天，總統川普（Donald Trump）再度威脅要利用宣布緊急狀態的權力，繞過國會議員，直接取得建造美墨邊境圍牆的經費。他啟程前往德州的美墨邊境時，還大嗆那些反對美墨邊界築牆的民主黨議員「比中國還難搞」；另外他也不會出席本月在瑞士達佛斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）。

川普前往德州的美墨邊境時，針對參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）和眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）的立場向媒體指出，那些反對國會編列57億美元於美墨邊界築牆的民主黨議員，比中國「更不值得尊敬」，「我認為中國比反對黨還更好相處。」

為了兌現承諾，川普不斷要求國會通過57億美元預算，以順利建造美墨邊境圍牆，豈料屢次遭民主黨拒絕，川普也因此不簽署短期預算案，導致四分之一的聯邦政府機構停擺。他還威脅，國會如果不提供築牆經費，那麼他也非常有可能宣布緊急狀態，從國防部轉移經費築牆。

雖然2016年競選總統時，川普說建造邊境圍牆應該要由墨西哥買單，但如今他卻向美國國會施壓要錢，堅稱墨西哥將透過最近簽的《美墨加協議》（USMCA）支付築牆費用，即使白宮當前也尚未提出任何證據佐證此說法，而且《美墨加協議》也尚未從眾議院通過。

川普在推特上表示，由於民主黨人固執己見，但他仍認為美國的國家安全非常重要，因此他取消重要的瑞士達佛斯行程，不會參加世界經濟論壇。據了解，世界經濟論壇預定21日至25日在瑞士達佛斯舉行，川普原先的行程是短暫出席。

ET快訊
獨／高雄鐵橋驚見「屍掛空中」！　兒攜病父輕生雙亡
獨／高雄鐵橋驚見屍掛空中！兒攜父輕生
蘇+邁掌政院　蔡+賴瞄準2020總統

關鍵字：川普,美國聯邦政府,美墨邊境,民主黨,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「處理川普AV女緋聞」前私人律師同意作證　願揭露通俄門所知細節

民主黨拒給57億美元築牆…聯邦政府停擺！川普嗆議員：比中國還難搞

「川普決定了，我們就會照做」蓬佩奧：美國一定會撤軍敘利亞

川普推特語錄／我早就料到！哭哭舒默又亂講話　我才沒有拍桌呢

俄3記者調查「傭兵集團」…中埋伏慘死　CNN曝新證據：警察跟蹤他們

18歲沙國少女獲難民身分！移民專家：媒體壓力加速澳洲審理庇護

美影集60年前神預言築牆 劇中人就叫川普！

變態DIY電死房內　男乳頭聖誕燈泡夾好夾滿　

「月經小屋殺人」！尼泊爾母子3人被趕出家門　生火取暖窒息亡

剛果首次「民主轉移」起爭議！　高票落敗候選人怒吼：選舉政變

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

車內玩親親！被紀錄器出賣　新車送鍍膜被私開還接女友

行動電源托運還是隨身帶？ 最高罰10萬！飛安Q＆A懶人包

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

跟正常人一樣！唐氏症不可怕　她樂觀面對疾病：我能做任何事

愛美娃拿馬麻專櫃口紅塗滿嘴 拗說「擦藥藥」...照鏡被自己嚇哭

沒白養！媽寶柴機場熱情迎接　飛撲討抱抱：好想泥～

無尊大3歲親姊曝光！　甜美大笑：我才是珍珍本尊

一下飛機星巴克送禮、抽中現金　高雄機場「浪漫巧合」求婚大作戰

要換要快！日圓下半年將大漲　兌1美元上看100哈日族傷荷包

「處理川普AV女緋聞」前私人律師同意作證　願揭露通俄門所知細節

民主黨拒給57億美元築牆…聯邦政府停擺！川普嗆議員：比中國還難搞

「川普決定了，我們就會照做」蓬佩奧：美國一定會撤軍敘利亞

川普推特語錄／我早就料到！哭哭舒默又亂講話　我才沒有拍桌呢

俄3記者調查「傭兵集團」…中埋伏慘死　CNN曝新證據：警察跟蹤他們

18歲沙國少女獲難民身分！移民專家：媒體壓力加速澳洲審理庇護

美影集60年前神預言築牆 劇中人就叫川普！

變態DIY電死房內　男乳頭聖誕燈泡夾好夾滿　

「月經小屋殺人」！尼泊爾母子3人被趕出家門　生火取暖窒息亡

剛果首次「民主轉移」起爭議！　高票落敗候選人怒吼：選舉政變

「處理川普AV女緋聞」前私人律師同意作證　願揭露通俄門所知細節

蘇貞昌新內閣邀林佳龍任交通部長　秘書長鎖定李孟諺

常常健忘失神？10題測驗揪出是否腦當機！

民主黨拒給57億美元築牆…聯邦政府停擺！川普嗆議員：比中國還難搞

2019年第一發！陸「中星2D」衛星發射成功　長征火箭第298次飛行

中山分局涉貪警案外案　包庇色情酒店官警百萬交保

2018討論度最高的十部韓劇！《男朋友》、《馬成的喜悅》熬夜也要追

蘇貞昌準備登場！農曆春節新氣象　一張圖看藍綠12閣揆上下台

「川普決定了，我們就會照做」蓬佩奧：美國一定會撤軍敘利亞

光華商場鬥毆笨嫌警局前遭逮　辯稱「來看發生什麼事」

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

國際熱門新聞

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

開槍擊斃小三　正宮路邊喝啤酒淡..

「喪屍裘莉」爆恐怖斷頸　自爆：..

科學家：收到15億光年外太空訊..

世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

韓最可愛國中生　日本網友全變心

月經小屋殺人　母子3人窒息亡

男乳頭夾滿聖誕燈炮　電死房內

俄3記者慘死中非　新證據曝設局..

誤信惡狼謊言　她淪6男性囚48..

日陪睡18人！她出國遭綁架淪性..

60年前影集預言築牆 主角叫..

大陸蝙蝠身上發現新伊波拉病毒！

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

更多熱門

相關新聞

蓬佩奧：美國一定會撤軍敘利亞

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）10日表示，就算面對各界不斷批評，總統川普（Donald Trump）還是會執行敘利亞全面撤軍的計畫，「既然川普總統已經決定這麼做，我們就會照辦。」

60年前影集預言築牆 主角叫川普

加拿大新制：無人機須考照＋年滿14歲

10年來首次　美國藍領薪資漲幅高於白領

他刮中3億彩券　被惡室友偷調包

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

不堪獨自照顧壓力病父　兒攜父輕生雙亡

驚喜好物！超商店員曝挑福袋祕訣

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

戀情不被祝福　16歲少年進旅館燒炭亡

兒噴泉般吐奶…出生15天當小天使了

開槍擊斃小三　正宮路邊喝啤酒淡定等警察

27歲網紅豪宅曝光！1盞燈46萬「走廊寬到能騎車」

米克斯借住阿公家兩天→收編一個月

手搖杯點全糖　他曝極致省錢喝法

恭喜「這群人」成員求婚成功了！

理科太太超狂背景曝光！12年學費130萬養出170智商

「喪屍裘莉」爆恐怖斷頸　自爆：我好美

TWICE「馬尾女保鏢」帥暈女粉

快訊／板橋病婦住處上吊身亡

甄子丹60歲岳母「比老婆還辣」！

更多

最夯影音

更多

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

車內玩親親！被紀錄器出賣　新車送鍍膜被私開還接女友

行動電源托運還是隨身帶？ 最高罰10萬！飛安Q＆A懶人包

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

跟正常人一樣！唐氏症不可怕　她樂觀面對疾病：我能做任何事

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面