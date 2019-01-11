民主黨拒給57億美元築牆…聯邦政府停擺！川普嗆議員：比中國還難搞

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國部分聯邦政府停擺20天，總統川普（Donald Trump）再度威脅要利用宣布緊急狀態的權力，繞過國會議員，直接取得建造美墨邊境圍牆的經費。他啟程前往德州的美墨邊境時，還大嗆那些反對美墨邊界築牆的民主黨議員「比中國還難搞」；另外他也不會出席本月在瑞士達佛斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）。

川普前往德州的美墨邊境時，針對參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）和眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）的立場向媒體指出，那些反對國會編列57億美元於美墨邊界築牆的民主黨議員，比中國「更不值得尊敬」，「我認為中國比反對黨還更好相處。」

為了兌現承諾，川普不斷要求國會通過57億美元預算，以順利建造美墨邊境圍牆，豈料屢次遭民主黨拒絕，川普也因此不簽署短期預算案，導致四分之一的聯邦政府機構停擺。他還威脅，國會如果不提供築牆經費，那麼他也非常有可能宣布緊急狀態，從國防部轉移經費築牆。

雖然2016年競選總統時，川普說建造邊境圍牆應該要由墨西哥買單，但如今他卻向美國國會施壓要錢，堅稱墨西哥將透過最近簽的《美墨加協議》（USMCA）支付築牆費用，即使白宮當前也尚未提出任何證據佐證此說法，而且《美墨加協議》也尚未從眾議院通過。

川普在推特上表示，由於民主黨人固執己見，但他仍認為美國的國家安全非常重要，因此他取消重要的瑞士達佛斯行程，不會參加世界經濟論壇。據了解，世界經濟論壇預定21日至25日在瑞士達佛斯舉行，川普原先的行程是短暫出席。