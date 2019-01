民主黨拒給57億美元築牆…聯邦政府停擺！川普嗆議員：比中國還難搞

▲美國總統川普(Donald Trump)。(圖/路透社)

國際中心/綜合報導

美國部分聯邦政府停擺20天,總統川普(Donald Trump)再度威脅要利用宣布緊急狀態的權力,繞過國會議員,直接取得建造美墨邊境圍牆的經費。他啟程前往德州的美墨邊境時,還大嗆那些反對美墨邊界築牆的民主黨議員「比中國還難搞」;另外他也不會出席本月在瑞士達佛斯(Davos)舉行的世界經濟論壇(World Economic Forum, WEF)。

川普前往德州的美墨邊境時,針對參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)和眾議院長裴洛西(Nancy Pelosi)的立場向媒體指出,那些反對國會編列57億美元於美墨邊界築牆的民主黨議員,比中國「更不值得尊敬」,「我認為中國比反對黨還更好相處。」

為了兌現承諾,川普不斷要求國會通過57億美元預算,以順利建造美墨邊境圍牆,豈料屢次遭民主黨拒絕,川普也因此不簽署短期預算案,導致四分之一的聯邦政府機構停擺。他還威脅,國會如果不提供築牆經費,那麼他也非常有可能宣布緊急狀態,從國防部轉移經費築牆。

雖然2016年競選總統時,川普說建造邊境圍牆應該要由墨西哥買單,但如今他卻向美國國會施壓要錢,堅稱墨西哥將透過最近簽的《美墨加協議》(USMCA)支付築牆費用,即使白宮當前也尚未提出任何證據佐證此說法,而且《美墨加協議》也尚未從眾議院通過。

川普在推特上表示,由於民主黨人固執己見,但他仍認為美國的國家安全非常重要,因此他取消重要的瑞士達佛斯行程,不會參加世界經濟論壇。據了解,世界經濟論壇預定21日至25日在瑞士達佛斯舉行,川普原先的行程是短暫出席。

Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF!