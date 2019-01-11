《國王的新衣》改成文言文！武漢國中元旦「奇葩」作業

▲童話《國王的新衣》。（圖／翻攝自微博／中國網）

記者馬叔安／綜合報導

武漢一所國中日前給學生開出「把童話《國王的新衣》改編成文言文」的作業，學生們的作品中出現了「海外有國，其王好新衣」、「眾人皆視其衣，獨小兒未見，是小兒愚耶？抑其誠耶？」等語句。學生們認為，通過這次改編，體會到了文言文的美感。

《武漢晚報》報導，出這份「奇葩」作業的學校是華師一附中光谷分校初中（國中）部，語文老師辜學超在元旦期間，讓學生們把3000餘字的童話《皇帝的新裝》（台灣稱《國王的新衣》）改編成300字以內的文言文。辜學超說，他教的班剛進行完文言文專題的學習，而《國王的新衣》裡涉及到的帝王、大臣和古代生活的場景，學生們能在自己學習的文言文中，找到對應的原文和稱呼。

學生交上來的作業中，有同學將童話進行了「提煉」，其中學生楊若海的結局寫道，「王懼，歸而捕二姦者，俱逃矣。姦人亦姦，然誠且智者，能受其蔽乎？」

▲學生作品。（圖／翻攝自微博／中國網）

而學生李子凡的作品開頭則寫，「海外有國，其王好新衣。有二賊性貪，謂帝曰：『吾乃良工，天下無可比焉。然愚與不肖者謂可見之。願為陛下而織焉。』帝大喜，乃與二賊多金，令即製其衣。」結尾寫道，「眾人皆視其衣，獨小兒未見，是小兒愚耶？抑其誠耶？」

▲學生作品。（圖／翻攝自微博／中國網）

據指出，學生們認為，將國外的經典童話改編成文言文，這種作業的角度非常新穎，並不覺得很難，而且通過這次改編，充分體會到了文言文精煉的美感。

▲學生作品。（圖／翻攝自微博／中國網）

▲學生作品。（圖／翻攝自微博／中國網）

▲學生作品。（圖／翻攝自微博／中國網）