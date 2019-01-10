調查「東廠事件」3個月　政院只抓張天欽：應負最大政治責任

▲前促轉會副主委張天欽。（圖／記者賴于榛攝）

記者皮心瑀、賴于榛／台北報導

前促轉會副主委張天欽因「東廠」言論引發爭議，行政院「釐清促進轉型正義委員會0824事件」專案小組10日發表報告，稱張天欽在會議中思慮欠周、言語輕率，嚴重損及其所屬機關之公信力，對於轉型正義之推動造成極為不利之影響，應負最大程度之政治責任，行政院已於107年9月14日予以免職。

因應立法院朝野協商決議，賴院長於107年10月8日政務會議中指請施副院長成立專案小組並任召集人，另由羅秉成政務委員協助，展開相關釐清工作。專案小組於107年10月31日及11月7日召開2次會前會，會中決議由羅政委擔任副召集人；另為兼顧專案小組之公正性及專業性，聘任輔仁大學法律學系吳志光教授、臺灣大學法律學院林明昕教授及陽明大學公共衛生研究所黃嵩立教授等3位學者為外部委員。專案小組嗣於107年11月14日、11月21日、12月10日、12月14日、12月21日以及108年1月3日召開6次委員會議。

為進一步瞭解事件，專案小組於107年11月8日及29日函詢張前副主委接受訪談之意願及檢送訪談重點與大綱，張前副主委於同年12月6日函復行政院，表示因訪談當日另有行程，未克出席，僅提出書面意見。其餘0824與會人員，經專案小組電洽聯繫，其中曾建元研究員於107年12月26日接受訪談，其餘許君如主任秘書、張世岳副研究員分別於同年12月28日、107年12月31日提供書面意見，而吳佩蓉副研究員及蕭吉男研究員，均稱相關意見已於促轉會之訪談紀錄說明，無意願接受專案小組訪談及提供書面意見。除上述訪談與書面意見外，專案小組並依據促轉會作成之「促進轉型正義委員會調查專報」與關係人書面陳述及訪談紀錄，及鏡週刊於YouTube網站公開揭露之系爭事件錄音檔（製作逐字稿譯文），釐清相關事實，並經委員會議討論後，完成報告。

報告結論指出，張前副主委於系爭事件之表達或態度存有相當之爭議，且其藉題發揮之意圖，容屬可議。蓋其為建立人事清查制度之目的，而欲透過上述侯友宜之新聞事件推動此一制度議題，易招「因人設事」之疑慮。又值侯友宜為新北市長候選人之選舉期間，具有高度政治敏感性，仍難免引人聯想，誠屬不當之舉。

報告也指出，張前副主委在8月24日會議中，思慮欠周，言語輕率，未能自我要求，致招輿論非議，極為不當，嚴重損及其所屬機關之公信力，對於轉型正義之推動造成極為不利之影響，其應負最大程度之政治責任，行政院亦已於107年9月14日予以免職。

報告並指出，行政院對張前副主委之言行，深表遺憾。鑑於促轉會乃獨立機關，依據法律獨立行使職權，自主運作，且其業務性質具高度政治敏感性，必受外界嚴格檢視，促轉會全體同仁應謹言慎行、公正執法，毋負法律之託付以及人民之殷切期待。