聖馬爾定醫院AI手臂置換人工關節手術　雲嘉南首例

▲▼ 聖馬爾定醫院引進AI手臂，垂雲嘉南首例機器人手臂置換人工關節手術。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

目前國內MAKO機器人手臂手術已全面性導入在全髖,全膝人工關節或單一膝關節面人工關節置換手術中，聖馬爾定醫療團隊於2018年12月19日完成雲嘉南首例機器人手臂置換人工關節手術，將來將致力於造福雲嘉南地區膝關節炎患者。



美酷(MACO)係互動式機器人手臂關節置換系統。其藉由術前電腦規劃設定，搭配出最適合病人的人工膝關節尺寸及擺放定位,準確校正關節和植入物之間的密合度,以最小的侵入方式,進行微創手術。誤差角度< 1度遠小於傳統手動用氣動電鋸手術所造成的誤差, 保留了健康的軟骨,沒破壞韌帶結構, 使關節功能更趨於自然正常. 更可以節省手術時間,大大降低手術麻醉風險,組織傷口更小, 術後恢復快速,使住院天數及恢復期縮短。

在最新的統計中以機器人手臂進行人工膝關節置換術的患者， 6個月後滿意度達到95%， 這是傳統膝關節置換術難以達到的治療效果。且 2018年全美人工關節置換術 以傳統人工手術跟機器人手臂輔助的比例已經接近1:1！更證實迎接和AI合作的骨科手術時代已經來臨 !