深信她被「惡魔附身」　狠父母拘禁10歲女兒地下室數月

國際中心／綜合報導

來自美國伊利諾州沃基根市（Waukegan）的一對夫妻以「被惡魔附身」為由，將10歲的女兒關在地下室好幾個月，並於7月時因「危害兒童罪」及「非法拘禁罪」遭逮捕。父親斯沃普斯（Randy Swopes）被法官認為精神狀況不穩，接受了近2個月的評估及治療，並於9日被宣告重新上庭。

據美國CBS報導，48歲的斯沃普斯與49歲的妻子凱瑟琳（Katherine）於7月遭指控，將10歲的女兒囚禁在地下室數個月，只因認為女兒「遭惡魔附身」。當地檢察官表示，這名女孩被迫在地下室睡覺、吃飯，並用水桶淋浴，甚至被訓練使用簡陋便盆當作廁所。這對夫妻21歲的兒子則表示，父母不應該被關在監獄，因為10歲的妹妹不斷威脅要殺死家人。

▲斯沃普斯與妻子將10歲女兒囚禁在地下室數個月。（示意圖／達志影像）

報導指出，凱瑟琳已於去年8月被釋放，同時遭命令與丈夫、女兒及其他孩子不准有接觸。法官也於同年11月宣布，斯沃普斯因精神狀況出現問題，不適合接受審判，並要求斯沃普斯接受心理健康中心的評估及治療。

經過2個月的精神評估後，伊州公共衛生廳於9日同意斯沃普斯上庭，全案預計於15日開審。報導指出，這對夫妻育有多名孩子，目前4名未成年的孩子正受伊州兒童和家庭服務廳（Illinois Department of Children and Family Services，DCFS）的照顧，其中包括受害的10歲女孩。

DCFS表示，該機構自1990年以來至少與這對夫妻有過5次接觸，首次於1994年因這對夫妻遭指控虐待2個孩子，因此安排了5個月的心理諮詢；在2006年時，因宗教原因拒絕為兒子治療，受到醫療疏忽調查；在 2008年時，父親斯沃普斯遭指控自行使用線和膠水為14歲的兒子縫合屁股，被判24個月緩刑及250小時公益服務作為懲罰。