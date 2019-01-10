　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

深信她被「惡魔附身」　狠父母拘禁10歲女兒地下室數月

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

國際中心／綜合報導

來自美國伊利諾州沃基根市（Waukegan）的一對夫妻以「被惡魔附身」為由，將10歲的女兒關在地下室好幾個月，並於7月時因「危害兒童罪」及「非法拘禁罪」遭逮捕。父親斯沃普斯（Randy Swopes）被法官認為精神狀況不穩，接受了近2個月的評估及治療，並於9日被宣告重新上庭。

據美國CBS報導，48歲的斯沃普斯與49歲的妻子凱瑟琳（Katherine）於7月遭指控，將10歲的女兒囚禁在地下室數個月，只因認為女兒「遭惡魔附身」。當地檢察官表示，這名女孩被迫在地下室睡覺、吃飯，並用水桶淋浴，甚至被訓練使用簡陋便盆當作廁所。這對夫妻21歲的兒子則表示，父母不應該被關在監獄，因為10歲的妹妹不斷威脅要殺死家人。

地下室,倉庫,暗房（圖／達志示意圖）

▲斯沃普斯與妻子將10歲女兒囚禁在地下室數個月。（示意圖／達志影像）

報導指出，凱瑟琳已於去年8月被釋放，同時遭命令與丈夫、女兒及其他孩子不准有接觸。法官也於同年11月宣布，斯沃普斯因精神狀況出現問題，不適合接受審判，並要求斯沃普斯接受心理健康中心的評估及治療。

經過2個月的精神評估後，伊州公共衛生廳於9日同意斯沃普斯上庭，全案預計於15日開審。報導指出，這對夫妻育有多名孩子，目前4名未成年的孩子正受伊州兒童和家庭服務廳（Illinois Department of Children and Family Services，DCFS）的照顧，其中包括受害的10歲女孩。

DCFS表示，該機構自1990年以來至少與這對夫妻有過5次接觸，首次於1994年因這對夫妻遭指控虐待2個孩子，因此安排了5個月的心理諮詢；在2006年時，因宗教原因拒絕為兒子治療，受到醫療疏忽調查；在 2008年時，父親斯沃普斯遭指控自行使用線和膠水為14歲的兒子縫合屁股，被判24個月緩刑及250小時公益服務作為懲罰。

ET快訊
兄妹譏「請看護多不孝」！她被病母綁半輩子　醫院廁所輕生
30年歷史「熱巧克力」要下架了　麥當勞曝停售原因

關鍵字：狠父,拘禁,附身,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

聯邦政府繼續停擺將錯過引渡期　孟晚舟有望獲釋

前董座高恩背信案　日產向大股東「法政府」說明調查結果

受困「死亡陷阱」！她在舊衣回收箱斷氣　一進入就深陷黑暗

開育幼院收留孤兒裝天使　惡魔醫生10年來「每晚性侵」未成年少女

黑衣男高速公路突下車狂奔　就是要把「輪胎」追回來...

美女才能走到最後！日本就活生陷「顏採用」地獄　長相=面試結果

川普任內第一人！ 前海軍大兵到伊朗探望女友被捕

深信她被「惡魔附身」　狠父母拘禁10歲女兒地下室數月

「他們說我該被殺死」棉花糖女曾患飲食失調　走出憂鬱大秀泳裝

綠色葬禮正夯！華盛頓州推「人屍做堆肥」　網驚：蔬菜有奶奶味道…

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

謝霆鋒、佘詩曼PK釣魚　悄悄做了「這個舉動」根本暖男

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

林書豪三分線連中7球　中線投籃PK「亞洲第一控」郭艾倫

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

李榮浩調侃張藝興歌名XD　「NAMANANA」→「拿嗎？不拿」

聯邦政府繼續停擺將錯過引渡期　孟晚舟有望獲釋

前董座高恩背信案　日產向大股東「法政府」說明調查結果

受困「死亡陷阱」！她在舊衣回收箱斷氣　一進入就深陷黑暗

開育幼院收留孤兒裝天使　惡魔醫生10年來「每晚性侵」未成年少女

黑衣男高速公路突下車狂奔　就是要把「輪胎」追回來...

美女才能走到最後！日本就活生陷「顏採用」地獄　長相=面試結果

川普任內第一人！ 前海軍大兵到伊朗探望女友被捕

深信她被「惡魔附身」　狠父母拘禁10歲女兒地下室數月

「他們說我該被殺死」棉花糖女曾患飲食失調　走出憂鬱大秀泳裝

綠色葬禮正夯！華盛頓州推「人屍做堆肥」　網驚：蔬菜有奶奶味道…

陸開放「港澳台居民」中小學教師資格　陸委會：透過管道關心

托嬰中心虐童引公憤...延燒幼兒園　家長哽咽：被網友肉搜恐嚇

澳網／種子籤出爐　台灣一姐謝淑薇位女單第28種子

聯邦政府繼續停擺將錯過引渡期　孟晚舟有望獲釋

選秀狀元換來的「敗投王」　米勒1年短約簽遊騎兵

華為Nova4注意了！紅米Note 7用上水滴屏、大電池跟4800萬畫素相機

溫朗東／白冰冰代言高雄的意義：「本土藍」回歸

泫雅化上「男友招牌」病嬌曬傷妝　雙腿緊夾E’Dawn同款放閃

入園前就被告知會「深度管教」！　家長力挺：主任跟小孩互動好

日職／火腿公布春訓行程　2月24日官辦熱身賽對巨人

帥爸秀餅乾確認寶寶睡著沒 釣出小萌手...網融化：看N遍了

國際熱門新聞

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

科學家：收到15億光年外太空訊..

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

法國幻象2000墜毀　2飛官失..

大陸蝙蝠身上發現新伊波拉病毒！

貴婦奈奈有人指點　提難民申請滯..

他發現NG銅板　市值飆2億倍

即／全球首富貝佐斯宣布離婚

貴婦奈奈現身多倫多　函請加拿大..

植物人產男嬰！照護機構男員工強..

神秘怪物現身澳洲！　擁「肉色香..

貝佐斯遭爆婚內出軌！愛上女主播

美114歲最老阿嬤辭世！家人曝..

更多熱門

相關新聞

鹿受傷躺路上　警車來回爆輾

加拿大艾伯塔省萊斯布里奇市（Lethbridge）5日深夜發生一起車撞鹿的事故，小鹿後腿明顯負傷躺在路上，但到場的員警卻是數度駕車來回用輪子爆輾，讓牠不斷發出慘叫，期間牠一度試圖抬頭、掙扎用前腳想要站起來，但最後還是失敗躺在地上。這段過程全被一對父女檔目擊，並用手機拍下眼前這令人震驚的畫面。

女教師遭神秘男姦殺　27年後破懸案

10大「最花錢」的名人離婚案！

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

貝佐斯遭爆婚內出軌！愛上女主播

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

理科太太超狂背景曝光！12年學費130萬養出170智商

孫生被控講錯話「害反骨沒工作」

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

金老佛爺爆噩耗「拿掉鼻子」曝傷照落淚

熊熊「爆乳懇親」網曝1關鍵：完蛋了

科學家：收到15億光年外太空訊號

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

女神半夜衝一蘭拉麵！

世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

校花網戀外勞從沒見過面！婚前才知「對方是多金富商」

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

幼教界隋棠涉虐打1歲童　主任嗆：要打才會乖

戀情不被祝福　16歲少年進旅館燒炭亡

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！超狂4金句嗆爆負評

女主持人嫌KPOP男偶像娘被罵爆

更多

最夯影音

更多

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面