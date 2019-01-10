習近平何時訪北韓？　陸慷：願加強高層交往，但時間表未定

▲金正恩已於9日提前離開北京。（圖／新華社）

大陸中心／綜合報導

北韓領導人金正恩接受中國國家主席習近平邀約，7日晚間搭乘專用列車出訪北京，於9日返國。針對大陸國家主席習近平何時出訪北韓，中國外交部發言人陸慷回應，「我們願同朝方加強高層交往，擴大交流合作。如果有這方面的消息，我們會及時發布。」

有關金正恩訪華評價，陸慷指出，「中方高度評價金正恩委員長，在中朝建交70週年的新年伊始即到訪中國。國家主席習近平同金正恩委員長進行了深入友好的會談，兩國領導人就中朝關係和共同關心的問題深入交換了意見，達成了重要共識。雙方還各自通報了國內的形勢。」

▲有關習近平出訪北韓的時間表，中國外交部還未公開。（圖／新華社）

「中國黨和政府高度重視中朝友好合作關係，維護好、鞏固好、發展好中朝友好關係，始終是中國黨和政府堅定不移的方針。」陸慷表示，「在雙方共同努力下，中朝關係在2018年掀開新的歷史篇章，中朝以實際行動展示了中朝友誼的強大生命力，也彰顯了共同致力於推動半島問題政治解決的堅定意志。」

有關習近平何時將出訪北韓，陸慷回應，「中朝之間有著高層互訪的傳統，高層交往也在中朝關係發展中歷來發揮著引領與推動作用。我們願同朝方加強高層交往，擴大交流合作。如果有這方面的消息，我們會及時發布。」