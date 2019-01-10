傳農委會推翁震炘接北農總座　柯文哲：沒有跟我討論過

記者陳家祥／台北報導

九合一選舉後，前台北農產公司總經理吳音寧遭撤換，由北農主秘路全利暫代職務，如今在內閣改組之際，傳出農委會代理主委陳吉仲曾向北市府表達，將讓農金局副局長翁震炘接任北農總座。對此，台北市長柯文哲10日受訪表示，對方是沒有跟他聯絡；至於是否會支持翁？柯說，那個人是誰我都還不認識，應該是北農公司同意找董事長去討論吧。

歷來台北農產公司的人事任命，董事長由北市府負責派任，總經理一職則由中央的農委會處理。此次傳出農委會已有屬意的總座人選，柯文哲受訪時說，

但是他（農委會）也沒有送公文來啊，「到底是怎麼跟我們聯絡？還是送Line給我們？」，直言目前還沒有與對方討論過。

至於是否會支持翁震炘？柯文哲說，「那個人是誰我都還不認識」，應該是北農公司同意找董事長去討論吧；而心中是否有更好人選？柯坦言沒有，「其實我都不認識，只要農委會他們認為是專業，我們大部分都會OK、都會同意。」

另外，媒體也問到，是否認為內閣改組前不宜做總經理的派任，等改組後會較穩定？柯文哲說，老實講，還是那句話，我們政府官員更換太頻繁了，很少有比較長期的政策，這也是大問題；至於改組前是否不適合？柯說，「問題是改組後會做多久？也是一年而已啊。」

▲柯文哲。（圖／記者范綱儀攝）