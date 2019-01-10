快訊／屢傳不到！調查官「陪同」高志鵬　16：00上囚車押赴北監

▲高志鵬2次未赴地檢署報到發監，由調查局人員陪同前往新北地檢署。（圖／資料照）

記者林裕豐、楊佩琪／台北報導

民進黨前立委高志鵬涉收取業者50萬元政治獻金，最高法院將他依圖利罪判刑4年6個月。原由台北地檢署簽發傳票，但高志鵬未到，又由新北地檢署發出傳票，規定1月10日上午10點報到，但高志鵬依舊未到。根據了解，新北地檢署已簽發拘票，但調查官致電高志鵬，最後決定在調查官陪同下，由三重住處前往新北地檢署，預計下午4點多坐上囚車前往台北監獄。

判決定讞，南投地檢署囑託台北地檢署、新北地檢署代為執行發監，第一次原定1月4日上午10點，但高志鵬在前一晚向北檢遞狀聲請暫緩執行，最後南投地檢駁回，另改由新北地檢發出傳票，通知改期1月10日上午報到。只是直到中午，高志鵬依舊未現身，並表示已再度聲請暫緩至15日報到。

不過新北地檢署表示，若人再不到，將視情況拘提。根據高志鵬的友人透露，聲請延緩最主要的理由，是因高齡80多歲的母親原都由高志鵬就近照顧，因此正忙著安排母親的新住處，以及改由親友照顧的相關事宜，另包括立法院工作也需交接。

此案發生於2006年，東豐閣公司向國有財產局申請，打算續租台中市旱新段國有非公用市場用地，國產局不同意，該公司合夥人陳男，委請高志鵬當時的國會助理姚糧鈿，託高志鵬向國產局遊說，並利用立法委員之職權機會及身分請託關說。

另東豐閣公司人員交付200萬元給姚男，姚男吞下100萬元償還自己債務，另外50萬元挪作己用，而後高志鵬參加民進黨不分區立委黨內初選急需現金，姚男以「南投阿德」的名義，將50萬元交給高志鵬的另名國會助理，並告知高志鵬。

一審高志鵬被依貪汙罪判刑5年6月、二審判決無罪、更一審判刑7年6月，到了2016年間的更二審，改判決4年6月。案經再上訴後，最高法院26日駁回上訴定讞。

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