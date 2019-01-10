鐵工開車衝破門持刀菜拼輸贏　警辣椒水圍捕嗆民眾「看三小！」

▲劉男開車衝入謝姓民宅，所幸無人受傷 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉福興村一戶謝姓民宅，10日上午9時許，遭一名劉姓男子開車衝撞，幸好屋內沒有人，沒有造成人員的傷亡；劉男下車後，竟拿著菜刀和民眾嗆聲，員警到場後一度與警方對峙，最後使用辣椒水，才將劉男制伏。初步調查發現，劉男與謝姓屋主的兒子是同事關係，雙方有何糾紛尚待釐清。

▲▼劉男車上滿是酒瓶，衝入謝宅後還把腳踏車壓在車下，幸好現場沒有人。（圖／記者黃孟珍翻攝）



苗栗縣消防局10日上午9時許接獲民眾報案，指稱銅鑼鄉一間民宅遭到一部小客車衝撞入內，白色自小客車幾乎沒煞車的衝進謝姓民宅，落地窗應聲碎裂，玻璃碎片散落滿地，家具也東倒西歪，底盤還卡住1台兒童腳踏車。所幸當時屋內沒人，無人受傷。警消人員到場處理時，劉男還一度持菜刀對峙，並嗆路人「看三小」，後來警方噴辣椒水將他制伏，並帶回銅鑼分駐所調查，劉男因反抗雙手而受傷出血，但警方也被辣椒水波及雙眼。

警方表示，劉男車上副駕駛座還留有幾瓶空酒瓶，一度以為是酒後鬧事，經警方將劉男帶回派出所，發現劉男並沒有喝酒，而謝姓屋主的兒子表示，劉男與他曾是工廠同事，經常打電話鬧事，這次更變本加厲把車撞進家裡。至於身上所攜帶的菜刀，則辯稱是要防身用。詳細的原因，尚待警方調查中。