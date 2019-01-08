狠妻狂砍丈夫36刀詐保　驚爆5年前「毒死女兒」騙百萬保險金

▲王妻2013年間就狠心毒死次女，領高額保險金。（圖／東森新聞）

地方中心／高雄報導

一名女子因涉嫌幫助王姓丈夫自殺，砍了對方36刀致死後，又企圖以此詐領保險金，被依犯幫助自殺罪嫌判3年2月徒刑。另外，檢警調查發現，王妻竟在2013年就用類似手法，狠心用老鼠藥毒死有智能障礙的次女，還企圖營造出性侵殺人的假象，以此詐領高額保險金，手法相當殘忍。橋頭地院依殺人、詐欺取財罪，合併判王妻12年5月徒刑。

判決指出，王妻2013年8月間先是把老鼠藥、藥酒混入寶特瓶中，並於同日23時許騎車將有智能障礙的次女載到仁武區八控橋附近，騙女兒喝下毒藥酒，害對方當場中毒死亡。不僅如此，狠心的王妻還故意將女兒的衣服掀到胸部上方，企圖營造性侵殺人的假象。

當時事件曝光後，王妻面對警方的詢問，還故作鎮定表示，女兒愛喝酒，常常有人拿酒引誘她出去。另外，王妻又於2016年11月間協助丈夫自殺，還將現場假裝成遭到移工酒後行兇，企圖再次詐保，被依犯幫助自殺罪刑判3年2月徒刑。

檢方偵辦後追查出王妻竟於2013年間，就曾為了詐保而狠心殺女，因此另案提起公訴。橋頭地院審理後，依殺人罪、詐欺取財罪合併判她12年5月徒刑，其中12年徒刑部分不得易科罰金。

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