幸運神騎士！砂石車翻覆噴過來　他果斷飛閃機車下一秒成肉餅

▲砂石車翻覆90度後朝機車騎士直衝過來，幸好騎士機警跳車才撿回一條命。（圖／翻攝新竹大小事，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣寶山鄉9日下午5時許發生砂石車翻覆事故，一輛砂石車行經三峰路一段時，疑因山路過彎不慎，車輛呈90度往左側翻，車頭也因撞上邊坡電線桿，整個全毀凹陷，車身也因翻覆嚴重毀損，連電線桿也被撞倒，車上2名男子僅受輕傷，而這名機警跳車幸運逃過一劫的機車騎士，除了網友們紛紛誇讚身手好，更令人慶幸他運氣極好。

而再不久後，《新竹大小事》有網友po出騎士的行車紀錄器影片，po文的網友寫下「這根本是謀殺，還好朋友千鈞一髮跳車才保一命！」，行車紀錄器影片中可看到，騎士當時行經此路段，發現前方砂石車過彎後竟失控側翻，朝他迎面急推過來，這名騎士機警的立刻停車，但對向砂石車仍止不住剎車繼續往前推，騎士當下立馬跳車才因此保下一條命，行車紀錄器畫面中最後一幕甚至可看見機車被壓爛的畫面，若是當時騎士再晚個幾秒，下場可能也會和這台機車一樣成「肉餅」。

Po文兩小時也引起近兩百則留言討論，網友驚呼「車主平日一定有做善事，才能擋掉這麼恐怖的煞劫，平安就好」、「有燒好香」、「要不是那根電線桿，只怕連一秒都沒有」、「騎士幸運值＋100」、「還好有跳車啊不然真的…」、「身手了得！」、「這還跳的開，閣下身手真是了得」，騎士的機警，也讓網友們讚身手好和運氣好。