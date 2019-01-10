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立委補選／號次抽籤嬌妻甜蜜相隨　陳炳甫邀韓國瑜「三子連線」站台

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記者蔣婕妤／台北報導

台北市士林大同區立委補選即將在27日正式投票，由白綠藍分別派出陳思宇、何志偉、陳炳甫對戰，10日一早在北市選委會抽籤號次，最後結果何志偉2號、陳炳甫4號、陳思宇5號。陳炳甫這次帶著懷孕中的美麗妻子甜蜜亮相，他受訪時也再邀高雄市長韓國瑜「三子連線」替自己站台輔選。

立委補選號次抽籤10日登場，陳炳甫帶著美麗孕妻甜蜜登場，他笑說能有太太陪著當然很開心，至於抽中四號，他則表示號次不是重點，重要的是個人努力。陳炳甫受訪時透露，老婆產期預計就是立委補選那周，記者問他是否對選舉更有信心、喜上加喜，讓他笑答，「當然當然」。

至於日前傳出擬邀高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、桃園市長盧秀燕「三子連線」，陳炳甫表示，三位市長都有公職在身，僅能透過周末時間站台，但因為九合一選戰三人都選擇正面選舉、口不出惡言方式應戰，最後也都勝選，「好的選舉文化希望延續，希望三位市長站台主要原因是這樣。」

立委補選即將登場，根據近期民調，何志偉幾乎都保持領先地位，陳炳甫緊追在後，台北市長柯文哲力挺的陳思宇則位居第三。民調落後，陳思宇日前受訪時強調，政治選舉前都還是未知數，重要的不是民調數字，而是要做選民心中的第一名。

▲陳炳甫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳炳甫。（圖／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：柯文哲,陳思宇,立委補選,白綠合作,何志偉,陳炳甫

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