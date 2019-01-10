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大陸推「100條禁令」　影音短片中的這些東西都得消失！

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▲影音,手機,網路短片,影片 。（圖／翻攝自據中國網絡視聽節目服務協會）

▲近年來有許多大陸民眾用抖音拍攝許多搞笑影片。（圖／翻攝自據中國網絡視聽節目服務協會）

大陸中心／綜合報導

抖音、快手和火山都是擁有眾多使用者的大陸網路影音平台，人們上傳的影音總是五花八門，但大陸官方於9日發布的《網絡短視頻內容審核標準細則》，列出以後「不得出現的100種影音內容」，當中包括不得反映台獨、港獨言行、貶損惡搞他國領導人等行為，共有21大項。

▲抖音。（圖／翻攝自百度百科）

▲抖音。（圖／翻攝自百度百科）

根據中國網絡視聽節目服務協會公佈的《網絡短視頻內容審核標準細則》（下簡稱《細則》）規定，網絡播放的短片節目，從標題、名稱、評論、彈出視窗、表情包等，到語言、表演、字幕、背景中都不得出現的21個方面具體內容，包括「攻擊中國大陸政治制度、法律制度的內容」、「分裂國家的內容」、「損害國家形象的內容」、「宣揚不良、消極頹廢的人生觀、世界觀和價值觀的內容」、「侮辱、誹謗、貶損、惡搞他人的內容」等。

《細則》中在第二點「分裂國家的內容」指出，短片如出現「反對、攻擊、曲解『一個中國』『一國兩制』的」、「反映台獨、港獨、藏獨、疆獨等的言行、活動、標識的影像資料、作品、圖片、文字等」、「持有台獨、港獨、藏獨、疆獨等分裂國家立場的藝人及組織團體製作或參與製作的節目、娛樂報導、作品宣傳的」都一律禁止。代表被大陸官方定義為「台獨份子」或「港獨份子」的藝人，都將不能出現在影音中。

▲影音,手機,網路短片,影片 。（圖／翻攝自據中國網絡視聽節目服務協會）

▲用手機看影音短片幾乎已是每個人的日常生活 。（圖／翻攝自據中國網絡視聽節目服務協會）

《細則》還有提出，截取中國共產黨和國家領導人片段可能使原意扭曲或使人產生歧義，或通過截取影音片段、專門製作拼湊動圖等方式，歪曲放大展示黨和國家領導人語氣語意語態的都不能出現。對於未經國家授權或批准，就模仿政治人物形象，參加包括主持、表演、演講等活動的影片也必須禁止。

《細則》總共有21大項，包括「攻擊我國政治制度、法律制度的內容」、「分裂國家內容」、「損害國家形象的內容」、「損害革命領袖、英雄烈士形象的內容」、「洩露國家秘密的內容」、「破壞社會穩定的內容」、「損害民族與地域團結的內容」、「違背國家宗教政策的內容」、「傳播恐怖主義的內容」、「歪曲貶低民族優秀文化傳統的內容」、「惡意中傷或損害人民軍隊、國安、警察、行政、司法等國家公務人員形象和共產黨黨員形象的內容」、「美化反面和負面人物形象的內容」、「宣揚封建迷信，違背科學精神的內容」、「宣揚不良、消極頹廢的人生觀、世界觀和價值觀」、「渲染暴力血腥、展示醜惡行為和驚悚情景的內容」、「展示淫穢色情，渲染庸俗低級趣味，宣揚不健康和非主流的婚戀觀的內容」、「侮辱、誹謗、貶損、惡搞他人的內容」、「有悖於社會公德的內容」、「不利於未成年人健康成長的內容」、「宣揚、美化歷史上侵略戰爭和殖民史的內容」、「其他違反國家有關規定、社會道德規範的內容」。

ET快訊
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關鍵字：網絡短視頻內容審核標準細則,中國網絡視聽節目服務協會,侮辱,誹謗,貶損,惡搞他人,台獨,港獨,藏獨

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