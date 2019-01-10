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暖男慘被撞死雙親淚崩不捨杖棺　紙紮黑狗伴「不孝兒」一路好走

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▲▼ 愛狗孝順暖男謝秉宏告別式，家人打造紙紮黑狗，伴他走最後一程。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

▲▼ 愛狗孝順暖男謝秉宏告別式，家人打造紙紮黑狗，伴他走最後一程。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

嘉義市上個月15日凌晨發生少年無照駕駛，超速失控撞擊對向車道28歲機車騎士謝秉宏，由於撞擊力道強大，導致謝男爆頭身體變形扭曲當場死亡。9日謝秉宏公祭上，謝秉宏雙親照禮俗不應白髮人送黑髮人，但因為心疼案子，只能強忍心痛，送愛子最後一程，同時，謝父依承諾訂製一隻紙紮黑狗告慰兒子在天之靈，希望狗兒陪自己兒子一路好走，祭典上兩人仍忍不住淚水直流，連最後杖棺儀式需釘棺也捨不得。

▲▼ 愛狗孝順暖男謝秉宏告別式，家人打造紙紮黑狗，伴他走最後一程。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

昨天是謝秉宏告別式，由於未婚謝秉宏不僅孝順還喜歡動物，尤其是狗，謝父特別在告別式會場外，打造一隻紙紮台灣黑狗給他，並口中默念「兒子啊，這隻狗給你，讓牠陪伴你！保護你！」，在車禍發生前，謝秉宏還告訴父親，幫他領養狗，沒想到卻成為他28歲人生中最後一個願望。

▲▼ 愛狗孝順暖男謝秉宏告別式，家人打造紙紮黑狗，伴他走最後一程。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

告別式上，只見謝父會場外流淚，謝母則呆坐在會場，想起孝順的兒子，兩老淚水再也止不住，奪眶而出泛紅雙眼，連一旁親友都悲痛不已。謝父請葬儀社準備的紙紮房子、汽車，另外還有一隻台灣黑狗，謝父說，自己兒子個性古意又善良，特別交代要打造一隻露牙，面貌特別凶紙紮狗，樣貌兇一點，才能保護兒子。

▲▼ 愛狗孝順暖男謝秉宏告別式，家人打造紙紮黑狗，伴他走最後一程。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

儀式中最後要送謝秉宏，葬儀社準備杖棺工具，要給謝男雙親送走兒子，但謝父表示，基於兒子相當孝順，雖然父子情僅有28年，自己實在不忍心，只好最後取消杖棺儀式。

▲▼ 愛狗孝順暖男謝秉宏告別式，家人打造紙紮黑狗，伴他走最後一程。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

該起車禍發生去年12月15日，地點位於嘉義市興達路，由17歲莊姓少年駕駛打工買來的轎車，車上載著同為夜校的16歲張姓少年及17歲鍾姓少女，下課相約吃宵夜卻在限速50公里的路上高速開到90公里，卻為閃避右側突然騎車出來62歲翁姓男子的機車，失控衝對向車道的謝秉宏，不僅轎車當場翻覆，也造成謝秉宏及車上鍾姓少女慘死。

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關鍵字：愛狗孝順暖男,紙紮黑狗,杖棺

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