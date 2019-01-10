必備神卡活用4祕技爆激省！麥當勞得來速點餐比到櫃檯便宜

▲網友分享麥當勞得來速點餐小祕密。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

台灣速食業龍頭麥當勞，便宜、方便又好吃深受台灣民眾喜愛，由於優惠相當多樣，網友總是絞盡腦汁找出「最強攻略」，用高CP吃好、吃飽。而網路上也常能看到各種吃麥當勞的省錢好方法，包括使用甜心卡、麥當勞報報App等。其中，還有網友分享得來速點餐小秘密。

現在社會經濟不景氣，許多人都精打細算生活，最近就有一名麥當勞愛好者在社交平台「Dcard」上PO文，如何使用得來速點餐比較便宜的技巧，首先得要有一張得來速貴賓卡，「會走得來速的朋友，應該對這張VIP卡不陌生，只要走得來速就有10元優惠！如果沒卡的話請服務員拿給你就好。」

網友指出，使用得來速貴賓卡就可以用10元加購小杯飲料、蛋捲冰淇淋、蘋果派或小包薯條4選1，而且除了必備並活用得來速貴賓卡外，還有四種人使用得來速會比到櫃檯點餐更划算，包含「喜歡點1+1蘋果派或小薯的人」、「想單點蘋果派或小薯的人」、「套餐的薯條不需要加大」、「會點一份套餐加一份1+1又想喝湯的人」。

網友分別解釋說，喜歡點1+1蘋果派或小薯的人，如果走得來速要點1+1蘋果派或小薯加一杯小杯飲料，不要再跟店員說要點1+1，請直接「拆成單點」，「舉個例，如果今天點的是小杯可樂+小薯，1+1要50元，但單點只要28+10=38元，如果飲料是玉米湯，就是33+10=43元，一樣的內容物，價錢卻是不一樣的，當然要點便宜的啊！」

而想單點蘋果派或小薯的人，則是走得來速車道後，再跟店員點「蛋捲冰+小薯（或蘋果派）」，這樣的價錢只要「18（蛋捲冰）+10=28元」，比單點小薯或派是32元還要便宜，還可以多吃一隻冰。網友接著解釋套餐的薯條為何不需要加大，「套餐基本是中薯，升級大薯要+13元，但走得來速直接+10元小薯，份量是中薯+小薯的量，其實還比大薯的份量多，而且便宜3元。」

至於會點一份套餐加一份1+1又想喝湯的人，其實不論到櫃檯還是得來速點餐都適用。網友指出，「有些男生食量比較大，會點一份套餐加一份1+1，而且很多人會想把一杯飲料換成玉米湯，但如果要換湯的話，記得是把1+1的飲料換成湯，而不是把套餐的飲料換湯。」

網友舉例說明，如果你是想吃大麥克套餐和1+1的四塊雞塊，飲料想喝可樂跟玉米湯的話，那就要點大麥克套餐飲料是可樂，再一份1+1四塊雞塊飲料是玉米湯，「因為如果你把套餐的飲料換玉米湯，1+1點氣泡飲或紅茶之類的冷飲，飲料就是小杯的，但價錢卻是一樣的。」

其他網友看完得來速點餐攻略後紛紛回應說，「手刀收藏」、「妳好厲害喔，我都沒仔細注意過，還是我太少吃哈哈，下次來試試看！」、「好厲害，謝謝分享」。