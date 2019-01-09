正面曝光！「幼教界隋棠」涉虐打1歲童　中心主任嗆：要打才會乖

記者林煒傑、陳雕文／新北報導

新北市淯薪托嬰中心遭爆1歲幼童被虐待！根據家長投訴的影片，可發現托育人員用木製鍋鏟打幼童腳底、還將幼童「上下搖晃」，讓幼兒嚎啕大哭，甚至將幼童塞入櫃子中。而家長還曝光施暴者的「正面照」，竟是人稱幼教界隋棠、擁有170公分高的魔鬼身材的美女老師，難以想像她會狠心虐童。

新北市議員張維倩接獲家長陳情，新北市永和區一處被市府評鑑甲等的私立托嬰中心，竟對幼童施暴，社會局人員根據家長提供的影片，證實托嬰中心確實管理不當；社會局在中午已勒令停業，且托育員等相關人皆終身列管！

張維倩表示，家長提供的托嬰中心虐兒影片，畫面讓人看了揪心，2歲以下的幼童根本不會用言語表達，為什麼托育人員忍心對他們施虐呢？托嬰中心裡只有打罵，根本毫無照顧熱忱與愛心，竟然還可以獲得評鑑甲等！

▲議員張維倩收到家長陳情，稱托嬰中心幼童竟遭強塞櫃子、爆打腳底。（圖／記者林煒傑翻攝）

張維倩更爆，許多家長都是因為此托嬰中心裝有監視器APP，能讓家長安心看到中心內部的情況，才選擇送小孩到到永和這家托育中心，沒想到花費2萬2千元的托育費用，換來的竟是幼童惡夢的開始，當幼童對上學出現嚴重畏懼，家長驚覺不對勁，卻又只能聽見托嬰中心的一面之詞，且經調查「虐童案例不只一件」。

▲新北托嬰中心涉虐童，遭民眾丟雞蛋。（圖／記者林煒傑翻攝）

遭虐幼童的爸爸哽咽表示，想向園方索取不當管教的相關影片，但他們使用推託戰術，一直不願意給，就算給了也是毫無相關的影片，所幸在朋友輾轉幫助之下，才知道原來這間托嬰中心都在對幼童施暴，不管是畫面上的塞櫃子，或是拿鍋鏟狂打腳底板，這些都在恐怖的托嬰中心中時常上演。

施暴者當中，其中一位是中心主任，目前已經離職。事件爆發後她面對媒體似乎毫無悔意，還嗆說，「是情緒失控，又不是施暴。」當記者持續追問細節，她居然還回答，「我都道歉了，不然還想要怎樣？」。

新北市社會局表示，接獲通知後已立即啟動調查，將開罰托嬰人員及托嬰中心6至30萬元，且已勒令停業，托嬰人員及老師等相關人皆終身列管。社會局宣布，托嬰中心托育人員違反兒童及少年福利與權益保障法，裁處最高14萬元罰鍰，並勒令當事人終身不得擔任托嬰中心等兒少機構工作人員及居家托育人員；托嬰中心知情不報、疏於管理，裁處30萬元罰鍰並勒令停辦。

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