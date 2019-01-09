影／托嬰中心爆虐童！憤怒男「蛋洗大門」　民眾嚇：剛剛還在買飲料

記者林煒傑、莊智勝／新北報導

新北市永和一家私立托嬰中心驚爆對幼童施暴，不但以木製鍋鏟重打腳底板，還將孩童抓起上下搖晃，影片曝光後社會局也立即介入調查，並於9日中午勒令托嬰中心停業。不料傍晚18時許，一名疑似為家長的男子突然出現在托嬰中心前，還拿出數盒雞蛋一陣猛砸，警方見狀後立即上前制止，並將男子帶回偵訊，全案依社會秩序維護法送辦。

▲新北托嬰中心涉虐童，遭民眾丟雞蛋。（圖／記者林煒傑翻攝）

新北市議員張維倩接獲家長陳情，指稱托嬰中心管教不當，經審查家長提供影片後，發現有3名托育人員涉嫌對幼兒施暴；張維倩痛批，2歲以下的幼童根本還不會用言語表達，為何托育人員忍心對他們施虐？整個中心裡只有打罵，根本毫無照顧熱忱與愛心，這樣的托嬰中心竟然還可以獲得評鑑甲等？

▲托嬰中心涉嫌虐童。（圖／記者林煒傑攝）

在風波爆發後，社會局9日中午已緊急勒令托嬰中心停業，且相關人員終身列管；儘管大門深鎖，但傍晚時分仍有名男子朝著托嬰中心猛砸雞蛋，外牆上瞬間滿是黃色黏稠蛋液，由於警方還未撤離，發現後立即上前制止，並將其帶回偵訊，目前尚不確定男子是否為家長，以及砸雞蛋動機為何。但有目擊民眾指出，男子數分鐘前還在鄰近店家購買飲料，神情相當正常，不料經過托嬰中心時，就突然拿出數盒雞蛋狂砸。

▲丟雞蛋男子當場遭到警方制止，並帶回偵訊。（圖／記者林煒傑翻攝）