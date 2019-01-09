　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

法庭文件意外走光 爆川普心腹曾跟俄分享大選民調資料

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

川普前競選總幹事馬納福特（Paul Manafort）。（圖／達志影像／美聯社）

川普前競選總幹事馬納福特（Paul Manafort）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

由於法庭文件「走光」，意外揭露2016年美國總統大選期間，川普的前競選經理馬納福特(Paul Manafort)曾跟一名俄國生意夥伴分享大選的民調數據和資料。而該名「生意夥伴」被指跟俄羅斯情報機構關有密切關係。

檢察部門指控馬納福特在這件事情上曾對調查人員說謊。這是調查「通俄門」的獨立檢察官穆勒首度指控馬納福特跟俄人分享美國總統大選的資料。

馬納福特的代表律師周二(8日)向法庭提交文件，意在為馬納福特去年9月認罪協商時曾對調查人員說謊的指控提出辯駁。未料，代表律師由於時間很趕，並未把部分感敏內容塗掉。以致記者在法院網站閱讀文件時，意外看到這些敏感內容。

儘管法庭文件沒有詳細解釋上述民調數據資料是否已公開，也並未有透露那些數據資料是拿來幹嘛的，卻不免讓人懷疑俄羅斯可能曾利用那些資料來干預美國大選， 幫助川普「上位」。

上述文件為穆勒調查「通俄門」提供有力的證據：證明3年前大選期間，川普的競選團隊的確曾跟俄方有來往。文件中提到的生意夥伴是克林姆尼克(Konstantin Kilimnik)。 穆勒在他提交法庭的文件中，已明確指出他跟俄羅斯情報機關有關聯。

穆勒的檢察官辦公室相信，馬納福特曾在西班牙首都馬德里跟克林姆尼克會面，兩人也討論過一項「烏克蘭和平計畫」。這個指控之所以重要 ，是因為據信馬納福特在2016年時曾扮演推手，讓共和黨在烏克蘭議題上改弦更張，立場從親烏變成親俄。 然而馬納福特在這件事情上同樣對調查人員撒謊。

ET快訊
農曆年後宣布參選2020　王金平鬆口：時間到了就會有答案
2019「爽爽脫單」生肖Top3！最大桃花星入主可能閃婚
搶劫找上「UFC鋼鐵女」！巴西笨匪被2拳灌倒再絞首勒暈
BIGBANG帳號非本人！改名蔡徐坤資源社超傻眼

關鍵字：川普,馬納福特,Paul Manafort,通俄門,穆勒

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美中局勢壓縮蘋果陸市場　庫克：兩國經濟好，全球都會好

貴婦奈奈一家開車從底特律跑路！多倫多行蹤曝光　檢函請加拿大捉拿25年

老公用「前女友名字」幫女兒命名　23歲7月孕媽發文哭訴：想離婚

日代表團參加聯合國氣候會議遭竊　筆電、隨身碟存30官員個資

挪威富商妻失蹤10周…證實遭綁架　狂匪要「3億贖金」用門羅幣支付

標靶藥物的先驅者…唐獎得主曼德森腦癌病逝　享壽82歲

法庭文件意外走光 爆川普心腹曾跟俄分享大選民調資料

波音去年「賣機893架」創新高　全年訂單總值達1437億美元

川普大廈前街道被求改名「歐巴馬大道」！超過3萬紐約客連署

駕照連考4次都失敗！毒蟲怒停車「亮刀威脅考官」：讓我過

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

劉在錫.李光洙骯髒對決　「用臉溜冰」看不膩

「戲精柴」洗完澡仍賣力演驚嚇　超淒厲慘叫網笑：以為煮狗肉

桃園莽夫掐死航空主管妻！　舅爆「關鍵內幕」起底背景

沒時間照顧！飼主不要跛腳貓　裝箱「快遞」板橋收容所棄養！

美中局勢壓縮蘋果陸市場　庫克：兩國經濟好，全球都會好

貴婦奈奈一家開車從底特律跑路！多倫多行蹤曝光　檢函請加拿大捉拿25年

老公用「前女友名字」幫女兒命名　23歲7月孕媽發文哭訴：想離婚

日代表團參加聯合國氣候會議遭竊　筆電、隨身碟存30官員個資

挪威富商妻失蹤10周…證實遭綁架　狂匪要「3億贖金」用門羅幣支付

標靶藥物的先驅者…唐獎得主曼德森腦癌病逝　享壽82歲

法庭文件意外走光 爆川普心腹曾跟俄分享大選民調資料

波音去年「賣機893架」創新高　全年訂單總值達1437億美元

川普大廈前街道被求改名「歐巴馬大道」！超過3萬紐約客連署

駕照連考4次都失敗！毒蟲怒停車「亮刀威脅考官」：讓我過

爆米花／航空城僅2勝全靠江泗洋　江國謙緊盯賽事幫剪片

陽明山「箭竹筍」採筍證　即日起開放跨區各公所申辦

蔡英文要郭信良選議長？　邱莉莉：敢叛黨就別賣乖

大數據找出老藥新用！B肝患吃阿斯匹靈　肝癌風險降3成

她努力挽回渣男　迪麗熱巴霸氣外放：不要再糾纏了！

快訊／松菸文創園區旁瓦斯漏氣　大批警消到場戒備查漏

美中局勢壓縮蘋果陸市場　庫克：兩國經濟好，全球都會好

彰化宇翔物業捐贈健檢184份　用愛讓消防員健康平安

貴婦奈奈一家開車從底特律跑路！多倫多行蹤曝光　檢函請加拿大捉拿25年

老公用「前女友名字」幫女兒命名　23歲7月孕媽發文哭訴：想離婚

國際熱門新聞

她約會點紅酒龍蝦　結果AA制氣..

「喪屍裘莉」爆恐怖斷頸　自爆：..

無照保母涉殺小男嬰　還幫屍穿衣..

遭鎖廁內1hr…漢堡王賠他終生..

男女超市外交疊開戰　店家：很常..

女星下海賣淫　老司機看刺青認出..

揭密北韓綠皮列車　全車裝甲防彈

44學者公開信：台灣人應團結抗..

川普全國演說　不會宣布緊急狀態

快訊／川普全國演說　未宣布國家..

印度誕下獨眼牛！村民把牠當神拜

即／日本也震了　九州規模6.4..

植物人產男嬰！照護機構男員工強..

與16年丈夫離婚　金髮名模家中..

更多熱門

相關新聞

川普大廈前街道被求改名「歐巴馬大道」

紐約市民近日聯署，要求將紐約第五大道上「川普大廈」前的一街道改名為「歐巴馬大道」。據了解，目前連署人數已經突破門檻達到3萬，不過該請願書還是要提交給市長白思豪與紐約市議會，經過兩者的批准才能夠進行重新命名，未來如果改名成功，「川普大廈」的地址就會改為「歐巴馬總統大道725號」。

美國暗中降級歐盟大使地位至最後一名

川普演說被「事實查核」狠打臉

美國政府停擺　國民允許遲繳季票

川普大計畫！從數字看美墨圍牆進度

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

《麻辣》范筱梵老公3P帝王洗影片曝光！

妻要回娘家！夫：除夕要在台中婆家吃飯

台妹醉倒夜店　遭4越男扛走撿屍

網狂推！好市多神級可可爆好喝

曾之喬親口認他是「現任男友」！

小潘潘求助3C董娘　籌2千萬救夫

台中名醫佛堂偷情　逼妻成遊民

《麻辣鮮師》魔咒！2死3病多情變

上廁所摔田裡　父母抱出黑泥小童

生意失敗又被前妻追錢　男痛苦自殺死在房內

全台唯一「空中夜市」看夜景逛夜市

2018年末開始衰8年！「3重災區星座」曝光

幼兒淒厲哭喊　施暴主任：都道歉了還要怎樣

手伸「胸前狂摸」！他背後環抱巨乳老師

潘瑋柏和空姐女友爆「已登記懷孕」

更多

最夯影音

更多

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面