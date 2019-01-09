法庭文件意外走光 爆川普心腹曾跟俄分享大選民調資料

▲川普前競選總幹事馬納福特（Paul Manafort）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

由於法庭文件「走光」，意外揭露2016年美國總統大選期間，川普的前競選經理馬納福特(Paul Manafort)曾跟一名俄國生意夥伴分享大選的民調數據和資料。而該名「生意夥伴」被指跟俄羅斯情報機構關有密切關係。

檢察部門指控馬納福特在這件事情上曾對調查人員說謊。這是調查「通俄門」的獨立檢察官穆勒首度指控馬納福特跟俄人分享美國總統大選的資料。

馬納福特的代表律師周二(8日)向法庭提交文件，意在為馬納福特去年9月認罪協商時曾對調查人員說謊的指控提出辯駁。未料，代表律師由於時間很趕，並未把部分感敏內容塗掉。以致記者在法院網站閱讀文件時，意外看到這些敏感內容。

儘管法庭文件沒有詳細解釋上述民調數據資料是否已公開，也並未有透露那些數據資料是拿來幹嘛的，卻不免讓人懷疑俄羅斯可能曾利用那些資料來干預美國大選， 幫助川普「上位」。

上述文件為穆勒調查「通俄門」提供有力的證據：證明3年前大選期間，川普的競選團隊的確曾跟俄方有來往。文件中提到的生意夥伴是克林姆尼克(Konstantin Kilimnik)。 穆勒在他提交法庭的文件中，已明確指出他跟俄羅斯情報機關有關聯。

穆勒的檢察官辦公室相信，馬納福特曾在西班牙首都馬德里跟克林姆尼克會面，兩人也討論過一項「烏克蘭和平計畫」。這個指控之所以重要 ，是因為據信馬納福特在2016年時曾扮演推手，讓共和黨在烏克蘭議題上改弦更張，立場從親烏變成親俄。 然而馬納福特在這件事情上同樣對調查人員撒謊。